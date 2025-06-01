Восьмерых школьников поймали на ЕГЭ со шпаргалками и телефонами в Новосибирске

Восьмерых школьников, сдававших ЕГЭ в Новосибирской области, выгнали с экзаменов за пронесённые в аудиторию телефоны и шпаргалки. Результаты у выпускников будут аннулированы, школьники также не получат аттестаты.

— Шесть участников ЕГЭ были удалены за наличие шпаргалок. В одном случае у школьника нашли мобильный телефон, ещё один принёс на экзамен смарт-часы. Указанные устройства относятся к запрещённым на экзамене средствам связи, — сообщили в региональном Минобразовании.

Напомним, что основной этап ЕГЭ в Новосибирской области стартовал 23 мая. В этот день были проведены экзамены по истории, литературе и химии. 27 мая участники сдавали математику базового и профильного уровней и выпускники остались недовольны. Они считают, что из-за нескольких сложных задач результаты будут плохими. Итоги тестирования опубликуют 10 июня, но многие уже настроены на пересдачу. 28 и 29 мая прошёл неофициальный массовый разбор заданий с репетиторами и учителями, которые готовили выпускников к экзаменам.

Период ЕГЭ завершится 11 июня сдачей иностранных языков и информатики. Резервные дни — с 16 по 20 июня и 23 сентября. При этом для обязательных предметов — математики и русского языка — добавлены дополнительные дни сдачи.

Стоит отметить, что для сохранения объективности проведения экзаменов привлекались общественные наблюдатели, в том числе и родители выпускников. Они не только выходят в пункты проведения экзаменов, но и осуществляют онлайн-наблюдение. Для этого в регионе создан ситуационно-информационный центр (СИЦ). Его площадки расположены на базе вузов и колледжей региона.

Ранее редакция сообщала о том, что Минобрнауки РФ установило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для поступления в подведомственные вузы в 2025/26 учебном году. По русскому языку, математике, литературе и географии нужно будет набрать по 40 баллов, по физике, биологии и химии — по 39 баллов, по истории — 36 баллов, по иностранному языку — 30 баллов, по информатике — 44 балла, по обществознанию — 45 баллов.