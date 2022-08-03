Новосибирский эмитент задержал выплату купона по облигациям

Средства на выплату очередного купона по облигациям «Кузины» поступили на счет НКО АО НРД на один день позже. Первого августа, согласно графику выплат, эмитент ООО «Кузина» осуществил два платежа: частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций на сумму 1 866 600,00 руб., а также купонный доход инвесторов на сумму 308 647,80 руб. Амортизационный платеж поступил в НРД своевременно, а купон — на следующий день, рано утром, 2 августа, сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал»..
— Сотрудники ООО «Кузина» сообщили, что о задержке купонной выплаты до 2 августа не знали, поэтому 1 августа в плановом порядке было раскрыто сообщение о выплатах на странице в сети Интерфакс. В качестве причин задержки платежа указывается длительный срок его обработки со стороны банка, — комментируют в «Юнисервис Капитал». — В любом случае, подчеркнем, что средства на выплату купонного дохода уже поступили на счет Национального расчетного депозитария, который подтвердил их получение.
На сегодняшний день в обращении находятся бумаги общей номинальной стоимостью 23,17 млн руб. — более половины выпуска уже погашено. Ранее компания не допускала ни единого нарушения сроков выплат амортизации и купонного дохода. Данный случай — первый, и, надеемся, последний в практике эмитента.
Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.
Ранее редакция сообщала, что продажи «Кузины» через сети в первом квартале 2022 года выросли на 24%.
Фото пресс-службы компании
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