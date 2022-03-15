В Новосибирской области АО «РЭС» все чаще выявляет незаконные майнинг-фермы

Очередного майнера-«энерговора» поймали в поселке Дружный Коченевского района. В ходе совместного рейда персонала АО «РЭС» и сотрудников ОВД был выявлен факт безучетного потребления электроэнергии в пекарне, где при осмотре была обнаружена майнинг-ферма. В подсобном помещении располагалось более десятка «асиков» (ASIC) – специальных устройств для майнинга криптовалют. При этом на счетчике был установлен неодимовый магнит для искажения показаний. А чтобы скрыть следы своих манипуляций­­, недобросовестный потребитель использовал поддельную пломбу-индикатор.

На нарушителя был составлен акт о неучтенном потреблении около 200 тысяч кВт*ч электроэнергии, что в денежном эквиваленте превышает 1 млн рублей. По данному факту АО «РЭС» было подано заявление в органы правопорядка на привлечение владельца пекарни к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного п. «б» частью 2 статьи 165 УК РФ. Майнер-«энерговор» может лишиться свободы на срок до пяти лет.

В целом, за последний год на территории Новосибирской области энергетиками была пресечена деятельность 5 майнинг-ферм. Общий объем незаконного потребления превысил 2 млн кВт*ч на сумму порядка 10 млн рублей. Нарушения были выявлены как в г. Новосибирске, так и в сельских районах области.

По каждому из этих фактов хищения электроэнергии персоналом АО «РЭС» поданы в полицию заявления о привлечении к уголовной ответственности, на основе которых возбуждаются уголовные дела. По одному из них уже завершено расследование, материалы направлены в суд.

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые теперь могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом в АО «РЭС» любым удобным способом: