Популярный сервис проката авто снизил минимальный возраст аренды до 18 лет

Сервис каршеринга «Яндекс Драйв» решил смягчить требования к минимальному возрасту и водительскому стажу для аренды автомобилей. Теперь воспользоваться услугой смогут водители, достигшие 18 лет, независимо от их опыта вождения, говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

Ранее услуга была доступна только для тех, кому уже исполнился 21 год и кто имеет как минимум двухлетний водительский стаж. Теперь же воспользоваться ею могут все желающие в городах, где работает сервис: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге и Саратове.

— Для водителей младше 21 года и со стажем менее двух лет действует повышенный тариф за минуту аренды, — говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

Стоит отметить, что для начинающих водителей также действует повышенный тариф по страховке ОСАГО.

— У меня изначально были вопросы к операторам каршеринга. Я получил водительское удостоверение, оно выдается с 18 лет. Почему какая-то компания устанавливает свои законы, отличные от законов Российской Федерации? Я полагаю, сейчас просто всё привели к соответствию с законодательством, — отмечает Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского областного отделения «Федерации автовладельцев России».

По мнению эксперта, эти изменения не приведут к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

— Полагаю, что препону в виде возраста уже давным-давно научились обходить. Сейчас в принципе стараешься держаться подальше от каршеринговых авто в потоке. На таких авто люди ездят непредсказуемо. Последняя авария на Станционной — яркое тому доказательство, — подчеркнул Ашурков.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске резко вырос спрос на каршеринг. В компании Делимобиль, которая работает в регионе, эту динамику связывали с расширением автопарка — сервис увеличил на 20% количество машин в городе. Эксперты связывали это тем, что иметь собственный автомобиль становится не выгодно из-за роста цен на запчасти, бензин и повышение налогов.

По данным 2ГИС, в Новосибирске сегодня работает 14 компаний, которые предоставляют в аренду автомобили.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские таксисты против закона о российской сборке автомобилей. Девяносто процентов водителей ездят на иностранных машинах.