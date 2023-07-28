В Новосибирской области изменится расписание пригородных поездов

Расписание 6 пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится на 30 июля по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба АО «Экспресс-пригород».

— Корректировка во времени следования составит от 1 минуты до 14 минут, — говорится в сообщении.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Болотная, Новосибирск – Ояш, Новосибирск – Мошково, Новосибирск – Сокур.

Напомним, что ранее расписание пригородных поездов изменилось с 13 июня в связи с проведением капитального ремонта пути, — сообщают в компании. — Корректировка времени следования — до 58 минут. Изменения касаются 24 поездов, курсирующих по маршрутам: Новосибирск – Болотная, Новосибирск — Сокур, Новосибирск —Жеребцово, Новосибирск — Издревая, Буготак — Новосибирск, Пригородный простор — Новосибирск-Восточный.

Ранее редакция сообщала о том, что порядок действий при возврате билетов на поезд, в том числе невозвратных.