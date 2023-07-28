Уголовное дело из-за мусорного полигона под Новосибирском возбудят по указанию Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по сообщениям о несогласии со строительством мусорного полигона возле сел Плотниково и Жеребцово в Новосибирской области. Об этом сообщили в СК России. Руководитель СУ СК России по Новосибирской области Евгений Долгалев должен представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по окончании расследования – о его результатах.

— Местные жители, ссылаясь на выводы научных исследований, опасаются, что его размещение спровоцирует попадание поверхностных стоков в реки Ярскую, Боровую, Иню и Обь, что впоследствии приведет к отравлению питьевой воды в населенных пунктах, — сообщили в СК РФ.

В СК уточнили, что ранее Александр Бастрыкин ставил на контроль данный вопрос. В областном следственном комитете по данному факту проводилась проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, что «мусорополигонные» перспективы уже не первый год становятся поводом для протеста жителей прилегающих сельсоветов, собственников дачных участков и поддерживающих их политиков и экологов. В марте около театра «Глобус» в центре Новосибирска прошла протестная акция, в которой приняли участие около ста сельских жителей. Они выступали против строительства полигонов на территориях как Раздольненского, так и Верх-Тулинского сельсоветов Новосибирского района. Участники акции потребовали рассмотреть альтернативные земельные участки под данные объекты.

Ранее редакция сообщала, что победителем конкурса по созданию мусорного полигона в Раздольном стало Спецавтохозяйство.