Поливы, подкормки и многие другие процедуры с комнатными растениями лучше делать, опираясь на фазы Лунного календаря комнатного цветовода 2023 года.

Календарь лунных фаз в августе 2023 года

Полнолуние 1 августа

Луна убывает с 2 по 15 августа

Новолуние 16 августа

Луна растет с 17 по 30 августа

Полнолуние 31 августа

Следует отметить, что, если ваше растение нуждается в дополнительном уходе, но лунный календарь говорит о том, что время неподходящее, то такую рекомендацию стоит проигнорировать и оказать зеленому питомцу необходимую помощь сиюминутно.

В частности, речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и о простом поливе.

Лунный календарь цветовода на август 2023

1 августа — Полнолуние. Луна в Водолее

В этот день работу с комнатными растениями лучше не проводить.

2 августа — Убывающая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

Согласно рекомендациям, можно только рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

А вот с посадками и пересадками комнатных цветов, поливами и подкормками, замачиванием семян, черенкованием лучше повременить.

3-4 августа — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Отличный период время для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков. При этом поливать и подкармливать цветы следует с осторожностью.

Не рекомендуется комнатные цветы обрезать, прищипывать, заливать и подкармливать, опрыскивать от вредителей и болезней.

5-6 августа — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Советуют только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

А вот посадку и пересадку любых комнатных растений, проращивание семян, укоренение черенков, поливы и подкормки, обрезку и прищипку побегов лучше не проводить, для этого еще будет гораздо более подходящее время.

7-9 августа — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака)

Лучший период для посадки (но не пересадки) многолетних цветов. Вы можете смело поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Однако не рекомендуется пересаживать, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках, чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

10-11 августа — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака) Прекрасно приживутся растения после посадки. Речь идет об ампельных и вьющихся цветах. Также можно бороться с вредителями и болезнями, обрезать и прищипывать побеги, рыхлить землю в горшках, но без полива.

Не рекомендуется осуществлять пересадки домашних растений.

12-14 августа — Убывающая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Отличное время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Приветствуются поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Воздержитесь от посадки клубнелуковичных и обработки растений ядохимикатами.

15-17 августа — Новолуние Луна во Льве

Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.

18-19 августа — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Лучшее время, чтобы уделить внимание пересадке и делению любых комнатных растений. Также возможны посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Замачивание и проращивание семян лучше отложить.

20-21 августа — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Замечательные дни, чтобы заняться посадками и пересадками комнатных растений, для укоренения черенков, обрезки и прищипки побегов, подкормки и полива.

Не используйте ядохимикаты.

22-24 августа — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Благоприятный период для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов, а также для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями.

Избегайте пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

25-26 августа — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Эти дни отлично подойдут для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем. Вы можете укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями, вашим растениям это пойдет только на пользу.

Однако, это не совсем удачное время для пересадки цветов, замачивания семян, для обрезки и прищипки побегов (раны будут долго заживать)

27-28 августа — Растущая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности) Подходящие дни для посадки и пересадки любых растений, живущих в вашем доме, в том числе и клубнелуковичных. Рекомендуется заняться обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями. Однако постарайтесь не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

29-30 августа — Растущая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

Рекомендуется рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Воздержитесь от посадок и пересадок комнатных цветов, поливов и подкормок, замачивания семян, черенкования.

31 августа — Полнолуние Луна в Рыбах

Работу с комнатными растениями лучше перенести на другие дни.