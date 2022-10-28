Кредитные каникулы для мобилизованных: как оформить

Рассказываем, что делать с задолженностью, если вас или члена вашей семьи мобилизовали.

Оплату каких догов можно отложить?

По новому закону о льготном периоде для кредитов, мобилизованные, в том числе добровольцы или служащие по контракту, а также члены их семей, имеют право отсрочить платежи по любым кредитам и займам. Это также касается кредитных карт и ипотеки. Индивидуальные предприниматели тоже могут взять кредитные каникулы, чтобы отложить платежи по кредитам и займам, которые брали для развития бизнеса.

Главное условие для одобрения кредитных каникул: договор должен быть заключен до мобилизации или участия в СВО. А для добровольцев – до подписания контракта. Кредитные каникулы можно взять на весь период мобилизации, службы по контракту или участия в СВО, а также на 30 дней после. Если человек будет уволен из армии из-за полученных травм или ранений, каникулы распространятся на все время лечения в стационаре.

Как оформить кредитные каникулы?

Оформить кредитные каникулы можно в любой момент, пока действует кредитный договор, вплоть до 31 декабря 2023 года. Льготный период стандартно начинается с даты подачи заявления, однако человек вправе указать любое число после 21 сентября 2022 года. Заемщик должен самостоятельно подать заявление в ту кредитную организацию, перед которой имеет обязательства.

Отправить заявление можно через мобильное приложение, личный кабинет на сайте или на официальный электронный адрес. Также гражданин может позвонить на горячую линию организации. Следует сразу приложить к заявлению документы, подтверждающие мобилизацию или участие в СВО, однако их можно предоставить и позже – в течение 30 дней после окончания участия в СВО. Кредитор имеет право запросить информацию о клиенте в Министерстве обороны или другом ведомстве, чтобы подтвердить данные.

Если заявление на кредитные каникулы подают члены семьи мобилизованного, они должны сразу предоставить документы, подтверждающие родство или то, что они находятся на иждивении.

Кредитор обязан изучить заявление в течение 10 рабочих дней и сообщить заемщику, одобрена его заявка или нет. Если человек обратился в компанию по телефону, финансовая организация также обязана уведомить его о своем решении.

Кредитные каникулы считаются одобренными, если человек не получил уведомление от кредитора в течение 15 дней. В таком случае они начинаются со дня подачи заявления или с той даты, которую указал сам заемщик.

Как начисляются проценты во время кредитных каникул?

По потребительским кредитам и займам начисления не превысят 2/3 от среднерыночной ставки по данным ЦБ на день обращения. Кроме того ставка не может быть выше того процента, который был прописан в договоре изначально. Когда каникулы закончатся, размер платежей будет прежним, но их количество вырастет.

Ипотечные проценты будут начисляться по ставке, указанной в договоре, но так, будто заемщик исправно вносит платежи каждый месяц. Именно поэтому переплата не вырастет. По кредитам или займам, взятым на развитие бизнеса, ставка будет той, что указана в договоре.

Что делать с начисленными неустойками и штрафами?

Во время кредитных каникул они не начисляются, но если штрафы были рассчитаны ранее, то на время службы эта неустойка будет заморожена. Однако ее придется выплатить, когда льготный период закончится. Отмечаем, что финансовые организации не вправе требовать от должника досрочного погашения кредита или займа, взыскивать долг и залог через суд, а также выселять его близких из ипотечного жилья, даже несмотря на решение суда.

Остальным участникам СВО, в том числе служащим по контракту, добровольцам, пограничникам и спасателям МЧС кредиторы спишут все неустойки, накопившиеся с 24 февраля по 7 октября 2022 года.

Если мобилизованный погибнет, что будет с его долгами?

Если военнослужащий станет инвалидом I группы или погибнет вовремя СВО, либо скончается от травм и болезней, полученных во время службы, его займы и кредиты будут списаны. Списанию также подлежат долги, по которым не были оформлены кредитные каникулы. Члены семьи и люди, находившиеся на иждивении погибшего или получившего инвалидность, также освобождаются от уплаты по своим кредитам и займам.

Стоит уточнить, что кредиты и займы тех участников СВО, которые погибли или получили инвалидность до вступления в силу закона о каникулах, также спишутся.

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Фото из группы мэрии Красноярска «ВКонтакте»