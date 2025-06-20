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В Новосибирской области началась приемная кампания в вузы и колледжи

  • 20/06/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Абитуриент может подать документы в любое количество учебных учреждений
Ожидается, что большая часть документов поступит онлайн

С 20 июня абитуриенты начали подавать заявления в новосибирские вузы и колледжи. Как и ранее, в этом году желающие получить высшее образование могут выбрать 5 вузов, по количеству колледжей ограничений нет.

Для того, чтобы подать документы онлайн нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свою учетную запись. В личном кабинете необходимо указать уровень образования, прикрепить скан аттестата, проверить автоматически заполненные личные данные, выбрать колледж или вуз, и добавить свои достижения, подкрепленные соответствующими документами.

После подачи заявления в личном кабинете будет появляться информация о всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Для окончательного зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги» и предоставить в приемную комиссию оригинал документа об образовании.

В 2025 году абитуриентов, планирующих поступление в вузы Новосибирска, ждут изменения.

  • Количество бюджетных мест увеличится благодаря индустриальным партнерам, которые будут выплачивать стипендии студентам. Теперь при поступлении по целевым направлениям можно будет учитывать баллы за индивидуальные достижения. Если абитуриент примет участие в мероприятиях, интересных заказчику целевого обучения, он может получить дополнительные 5 баллов к результатам ЕГЭ.
  • В новосибирских вузах растет число иностранных студентов, особенно из Китая. Некоторые вузы запустили совместные образовательные программы двух дипломов. Студенты два года учатся в России, а затем продолжают обучение в Китае.
  • Согласно федеральному законодательству, 10% бюджетных мест выделено для детей участников СВО.
  • Вузы были обязаны заранее объявить количество платных мест до начала приемной кампании. После этого изменить их количество будет невозможно, даже если будет высокий спрос. По данным сайта nsk.postupi.online, университетах Новосибирска запланировано 23 520 платных мест.

Стоит отметить, что в новосибирских вузах на учебный год 2025/26 запланировано 15 154 бюджетных места. Это на 150 мест больше, чем было в 2024 году, и на 259 мест превышает показатель 2023-го. Правительство области утвердило список мест по целевому обучению в высших учебных заведениях, которое будет оплачиваться из бюджета.

Больше всего мест (714) заявлено от Минздрава для медучреждений региона. Выпускники должны отработать до 5 лет. На втором месте — Минобразования (44 вакансии), на третьем — МинЖКХ (34).

По линии Минпромторга планируется подготовить 20 специалистов, Минтранса — 18, Минприроды — 13, Минсельхоза — 10, управления ветеринарии — 7, Минкульта и Минспорта — по 2.

По программе среднего профессионального образования область готова оплатить обучение 1326 студентов. В топе снова Минздрав (1182), на втором месте МинЖКХ (42), на третьем Минобразования (40). Также профинансировано обучение 31 человека для Минтранса, 18 — для Минпромторга, 12 — для Минспорта и 1 — для Минприроды.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год. Большее всего за высшее образование придется заплатить будущим юристам-международникам, медикам и музыкантам.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : приемная кампания вуз


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