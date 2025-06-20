В Новосибирской области началась приемная кампания в вузы и колледжи

С 20 июня абитуриенты начали подавать заявления в новосибирские вузы и колледжи. Как и ранее, в этом году желающие получить высшее образование могут выбрать 5 вузов, по количеству колледжей ограничений нет.
Для того, чтобы подать документы онлайн нужно зарегистрироваться на «Госуслугах» и подтвердить свою учетную запись. В личном кабинете необходимо указать уровень образования, прикрепить скан аттестата, проверить автоматически заполненные личные данные, выбрать колледж или вуз, и добавить свои достижения, подкрепленные соответствующими документами.
После подачи заявления в личном кабинете будет появляться информация о всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Для окончательного зачисления на выбранную специальность абитуриенту нужно будет подтвердить согласие в личном кабинете на портале «Госуслуги» и предоставить в приемную комиссию оригинал документа об образовании.
В 2025 году абитуриентов, планирующих поступление в вузы Новосибирска, ждут изменения.
Стоит отметить, что в новосибирских вузах на учебный год 2025/26 запланировано 15 154 бюджетных места. Это на 150 мест больше, чем было в 2024 году, и на 259 мест превышает показатель 2023-го. Правительство области утвердило список мест по целевому обучению в высших учебных заведениях, которое будет оплачиваться из бюджета.
Больше всего мест (714) заявлено от Минздрава для медучреждений региона. Выпускники должны отработать до 5 лет. На втором месте — Минобразования (44 вакансии), на третьем — МинЖКХ (34).
По линии Минпромторга планируется подготовить 20 специалистов, Минтранса — 18, Минприроды — 13, Минсельхоза — 10, управления ветеринарии — 7, Минкульта и Минспорта — по 2.
По программе среднего профессионального образования область готова оплатить обучение 1326 студентов. В топе снова Минздрав (1182), на втором месте МинЖКХ (42), на третьем Минобразования (40). Также профинансировано обучение 31 человека для Минтранса, 18 — для Минпромторга, 12 — для Минспорта и 1 — для Минприроды.
Ранее редакция сообщала о том, что в вузах Новосибирска стоимость обучения перевалила за 450 тысяч рублей в год. Большее всего за высшее образование придется заплатить будущим юристам-международникам, медикам и музыкантам.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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