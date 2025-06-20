Новосибирскую рыбу распробовали в Арабских Эмиратах

Экспорт рыбы из Новосибирской области набирает обороты. Об этом сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

― Сушеная и вяленая рыба востребована в Объединенных Арабских Эмиратах. Замороженная ― в КНР. Речь идет о судаке, окуне и щуке, ― пояснил чиновник.

По его словам, предприниматели в Новосибирске реагируют на этот тренд: в области растет количество договоров на использование водных ресурсов.

― Для осуществления поставок на экспорт сельхозпроизводители должны получить соответствующий сертификат, ― отметил Шинделов.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, по итогам 2024 года в отрасли были заняты более 200 организаций (товарное рыбоводство — 205 организаций, промышленное ― 55). Им в пользование предоставлены 503 водных объекта (286 участков для промышленного рыболовства и 217 участков для товарного рыбоводства). Количество рыболовных участков в аренде, по сравнению с 2023 годом, выросло на 6%, рыбоводных ― на 7%.

По итогам 2024 года в регионе в целом выловлены 14651,2 т рыбы (101,7% к уровню 2023 года ― 14410,1 т), в том числе в промышленных целях ― 13141,2 т, в целях аквакультуры (товарное рыбоводство) ― 1510,0 т. В составе улова преобладают карась, сазан, окунь, судак, щука, плотва, язь, лещ, попадаются также елец и налим.

В декабре 2024 года в Китайскую Народную Республику из региона были отгружены несколько партий рыбы, добытой и подготовленной к экспорту силами ООО «Купинский рыбокомбинат». Общий объем поставленной рыбы составил 74 т, в том числе 54 т карася и 20 т сазана.

В 2024 году экспорт мороженой рыбы, отправленной с территории Новосибирской области в Китайскую Народную Республику, вырос на 40 т относительно 2023 года (34 т).

Экспортная партия чипсов, слайсов и соломки из горбуши общим весом 99,9 кг была впервые отправлена из Новосибирска в ОАЭ самолетом в марте 2024 года.

Напомним, в 2019 году из Новосибирской области в Европу и Китай были отправлены более 900 т рыбы: филе судака, окуня, щуки, а также замороженный карась. Основными экспортерами были группа кампаний «КАМШАТ» и ООО «ФИШ МЭН». В 2021 году ООО «ФИШ МЭН» начало поставку рыбы и полуфабрикатов в Нидерланды. Общая стоимость контракта составляла 3,5 млн долларов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы переключаются на более дешевую рыбу. В топе покупок также оказались рыбные консервы.