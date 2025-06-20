В Новосибирской области планируют провести переоценку всех земельных участков

В 2026 году в Новосибирской области пройдёт государственная кадастровая оценка (ГКО), которая охватит земельные участки всех категорий земель. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Предыдущая кампания проводилась в 2022 году.

По данным ведомства, в рамках кампании предполагается обработать более миллиона земельных участков, сведения о которых будут содержаться в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2026 года.

Работы будет выполнять государственное бюджетное учреждение «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» (ГБУ НСО «ЦКО и БТИ»). В его обязанности входит не только проведение оценки, но и приём деклараций с актуальной информацией об объектах недвижимости.

Чтобы учесть возможные изменения в характеристиках объектов, собственникам предлагается направлять индивидуальные декларации на каждый объект недвижимости.

— Подача декларации поможет избежать ошибок при проведении государственной кадастровой оценки и повысить точность определения кадастровой стоимости имущества, — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что подобная переоценка пройдет во всех городах федерального значения.

Единый цикл государственной кадастровой оценки был установлен законом, принятым в 2020 году (Федеральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). По нему ГКО проводится каждые 4 года, а в городах федерального значения — раз в 2 года при принятии соответствующего решения. Ранее решение об актуализации кадастровой стоимости каждый регион принимал самостоятельно. Иногда это приводило к нарушению периодичности актуализации стоимости и к ее различному уровню в разных регионах по однотипным объектам недвижимости. В некоторых регионах оценка не проводилась больше десяти лет.

Ранее редакция сообщала, что земельные участки новосибирцев проверяют беспилотники.