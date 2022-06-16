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В Новосибирской области начнется масштабное обновление почтовых отделений

  • 16/06/2022, 19:07
Автор:
новости Новосибирска
В рамках совместного проекта региона и «Почты России».

—  С «Почтой России» наш регион связывают тесные отношения. Новосибирская область —  крупный транспортно-логистический узел в азиатской части страны и нам важно развитие «Почты России». Причем речь идет не только о крупных проектах, как логистический центр, который компания запустила в прошлом году, но и менее масштабных, но не менее значимых для людей: модернизация сети с учетом современных требований к почтовым услугам, — сообщил после подписания соглашения о сотрудничестве с «Почтой России» в рамках «Питерского международного экономического форума – 2022» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Почта России» часть отправлений доставит наземным транспортом из-за ограничения воздушного пространства

«Почта России» часть отправлений доставит наземным транспортом из-за ограничения воздушного пространства

Как передает специальный корреспондент редакции, работающий на форуме, Ольга Лисиенко, стороны договорились в 2022 году приступить к совместному ремонту отделений «Почты России» на территории области.

— Мы готовы поучаствовать в этом проекте, в том числе софинансированием. Мы понимаем насколько важен для людей качественный сервис и комфорт, — добавил губернатор.

О какой сумме инвестиций в проект идет речь и сколько отделений планируется модернизировать стороны не уточнили.

 

Ранее редакция сообщала, что в новосибирское управление «Почты России» назначен новый управляющий. 

Фото Ольги Лисиенко

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Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Санкт-Петербург Новосибирск

Теги : соглашение Почта России власть


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