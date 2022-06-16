В Новосибирской области начнется масштабное обновление почтовых отделений

— С «Почтой России» наш регион связывают тесные отношения. Новосибирская область — крупный транспортно-логистический узел в азиатской части страны и нам важно развитие «Почты России». Причем речь идет не только о крупных проектах, как логистический центр, который компания запустила в прошлом году, но и менее масштабных, но не менее значимых для людей: модернизация сети с учетом современных требований к почтовым услугам, — сообщил после подписания соглашения о сотрудничестве с «Почтой России» в рамках «Питерского международного экономического форума – 2022» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Мы готовы поучаствовать в этом проекте, в том числе софинансированием. Мы понимаем насколько важен для людей качественный сервис и комфорт, — добавил губернатор.

Как передает специальный корреспондент редакции, работающий на форуме, Ольга Лисиенко, стороны договорились в 2022 году приступить к совместному ремонту отделений «Почты России» на территории области.

О какой сумме инвестиций в проект идет речь и сколько отделений планируется модернизировать стороны не уточнили.

Ранее редакция сообщала, что в новосибирское управление «Почты России» назначен новый управляющий.