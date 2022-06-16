Левобережные депутаты вспомнили про развитие трамвайной сети

Депутаты горсовета Новосибирска намерены обратиться к своим областным коллегам из Заксобрания, а также в правительство региона за финансовой помощью в развитии трамвайного сообщения на левом берегу. Речь идёт о ремонте путей и подвижного состава. Такое решение было принято по итогам заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству, а его рассмотрение инициировали городские парламентарии, чьи избирательные округа расположены на территории Кировского района города (все представляют «Единую Россию»).

В центре Новосибирска установят трамвай № 13 За последнее время район прирос примерно на 80 тыс жителей, — говорит депутат Дмитрий Колпаков. — Дорога от Затулинки и Южно-Чемского до метро занимает иногда более часа вне зависимости от того, на общественном транспорте человек передвигается или на личном. В данных условиях трамвай, как бы не смешно это звучало, является самым быстрым видом транспорта для того, чтобы выбраться из отдалённых районов. Но подвижной состав и пути — в ненадлежащем состоянии. Можно говорить о расширении проезжей части, выделенных полосах, но это — многомиллиардные затраты. А привести в порядок подвижной состав и рельсы вполне по силам при условии, что область в этом поможет.

Помимо ремонтов, Колпаков со ссылкой на итоги совещания под руководством вице-мэра Олега Клемешова, озвучил ещё одно «трамвайное» предложение — строительство ветки в направлении Южно-Чемского массива.

— Люди порядка 2 километров сейчас идут до трамвайной остановки, — поясняет Колпаков

Справедливости ради, стоит отметить, что вопрос трамвайного сообщения в левобережной части Новосибирска ещё в конце прошлого года поднимали депутаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» при обсуждении проекта бюджета на текущий год. Коалиционеры предлагали бюджетные средства в размере 50 млн руб перенаправить на ремонт трамвайных путей в Ленинском и Кировском районах с других расходных статей, в частности, освещения работы городской власти в СМИ. Большинством голосов это решение поддержано не было. Такую же позицию заняла и мэрия, рекомендовав бюджетной комиссии поправку отклонить, по сути, под формальным предлогом.

— В поправке не указаны конкретные направления расходов, которые предлагаются к уменьшению в рамках вида расходов «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд», что не позволяет проанализировать возможность и целесообразность сокращения расходов Совета депутатов и, соответственно, предусмотреть увеличение расходов на реконструкцию трамвайных путей на территории Кировского и Ленинского районов, — говорилось в официальном письме мэра Новосибирска Анатолия Локтя на имя председателя комиссии Евгения Покровского.

В настоящее время, как следует из доклада замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Олеси Богомазовой, других источников финансирования данных расходов у города нет.

— Разработана проектно-сметная документация по ремонту трамвайных путей по ул. Сибиряков-гвардейцев от железнодорожного путепровода до пл. Кирова протяжённостью 3 км одиночного пути, — сообщает Богомазова. — Сметная стоимость ремонта в текущих ценах составляет около 150 млн. Данных средств в бюджете пока нет. С учётом инфляции затраты на 2022 год могут составить 170 — 180 млн, затраты на ремонт путей от Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Спортивная» и от ул. Ватутина до ул. Оловозаводская (4,3 км одиночного пути) в текущих ценах — 160 млн руб. На 2023 год — не менее 200 млн руб.

Пока остаются надежды на программу «Безопасные и качественные автодороги», которая позволяет ремонтировать пути, находящиеся посредине автомобильной части. В связи с этим в мэрии планируют подготовить проектно-сметную документацию по ул. Мира для ремонта автодороги и трамвайных путей.

Региональное правительство со своей стороны пока не торопится с финансовой помощью города, в том числе, и в части модернизации подвижного состава, несмотря на то, что ранее на эти цели средства выделялись.

— В 2020 и 2021 годах на все наши обращения ответы были формальными, на нашу просьбу не откликнулись, — говорит замначальника департамента. — В этом году мы писали и министру финансов, и министру транспорта: помогите нам в рамках модернизации подвижного состава. Ответ получили отрицательный. Лист ожидания на сегодня никак не сдвинулся. При этом предприятие для модернизации состава создано совместно в областным правительством, и поддержка городу необходима.

Дабы в областной исполнительной власти не повторили свою позицию по данному вопросу, прорабатывать его решили с помощью власти законодательной — депутатов Заксобрания, прежде всего тех, чьи округа находятся в Кировском районе.

— У нас не самоцель — сделать обращение от совета депутатов, — поясняет председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — В этой ситуации, в этих, аккуратно говоря, своеобразных взаимоотношениях бюджета областного с городским, главное — не навредить. Если необходимость будет формализовать это обращение, мы это сделаем, мы десятки раз обращались. Но мы сначала повзаимодействуем с депутатами Заксобрания на уровне их контактов с областным правительством.

В настоящее время количество жителей Затулинского жилмассива составляет около 60 тыс человек, Чемского — более 30 тыс, Южно-Чемского — более 50 тыс. Всего в городе проведения капитального ремонта требуют более 50 км трамвайных сетей, из них 13,7 км — в Кировском районе. В качестве первоочередных объектов для ремонта на левом берегу в мэрии рассматривают ул. Сибиряков-гвардейцев и Мира.

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