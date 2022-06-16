Рекламодателям

Левобережные депутаты вспомнили про развитие трамвайной сети

  • 16/06/2022, 19:00
Автор:
новости Новосибирска
Инициирована очередная попытка выбить под это дело денег у области.

Депутаты горсовета Новосибирска намерены обратиться к своим областным коллегам из Заксобрания, а также в правительство региона за финансовой помощью в развитии трамвайного сообщения на левом берегу. Речь идёт о ремонте путей и подвижного состава. Такое решение было принято по итогам заседания постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству, а его рассмотрение инициировали городские парламентарии, чьи избирательные округа расположены на территории Кировского района города (все представляют «Единую Россию»).

новости Новосибирска

В центре Новосибирска установят трамвай № 13

За последнее время район прирос примерно на 80 тыс жителей, говорит депутат Дмитрий Колпаков. Дорога от Затулинки и Южно-Чемского до метро занимает иногда более часа вне зависимости от того, на общественном транспорте человек передвигается или на личном. В данных условиях трамвай, как бы не смешно это звучало, является самым быстрым видом транспорта для того, чтобы выбраться из отдалённых районов. Но подвижной состав и пути в ненадлежащем состоянии. Можно говорить о расширении проезжей части, выделенных полосах, но это многомиллиардные затраты. А привести в порядок подвижной состав и рельсы вполне по силам при условии, что область в этом поможет.

Помимо ремонтов, Колпаков со ссылкой на итоги совещания под руководством вице-мэра Олега Клемешова, озвучил ещё одно «трамвайное» предложение строительство ветки в направлении Южно-Чемского массива.

Люди порядка 2 километров сейчас идут до трамвайной остановки, поясняет Колпаков

Справедливости ради, стоит отметить, что вопрос трамвайного сообщения в левобережной части Новосибирска ещё в конце прошлого года поднимали депутаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» при обсуждении проекта бюджета на текущий год. Коалиционеры предлагали бюджетные средства в размере 50 млн руб перенаправить на ремонт трамвайных путей в Ленинском и Кировском районах с других расходных статей, в частности, освещения работы городской власти в СМИ. Большинством голосов это решение поддержано не было. Такую же позицию заняла и мэрия, рекомендовав бюджетной комиссии поправку отклонить, по сути, под формальным предлогом.

В поправке не указаны конкретные направления расходов, которые предлагаются к уменьшению в рамках вида расходов «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд», что не позволяет проанализировать возможность и целесообразность сокращения расходов Совета депутатов и, соответственно, предусмотреть увеличение расходов на реконструкцию трамвайных путей на территории Кировского и Ленинского районов, говорилось в официальном письме мэра Новосибирска Анатолия Локтя на имя председателя комиссии Евгения Покровского.

В настоящее время, как следует из доклада замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Олеси Богомазовой, других источников финансирования данных расходов у города нет.

Разработана проектно-сметная документация по ремонту трамвайных путей по ул. Сибиряков-гвардейцев от железнодорожного путепровода до пл. Кирова протяжённостью 3 км одиночного пути, сообщает Богомазова. Сметная стоимость ремонта в текущих ценах составляет около 150 млн. Данных средств в бюджете пока нет. С учётом инфляции затраты на 2022 год могут составить 170 180 млн, затраты на ремонт путей от Сибиряков-Гвардейцев до остановки «Спортивная» и от ул. Ватутина до ул. Оловозаводская (4,3 км одиночного пути) в текущих ценах 160 млн руб. На 2023 год не менее 200 млн руб.

Новости Новосибирской области

345 млрд рублей на транспортную инфраструктуру Новосибирской области

Пока остаются надежды на программу «Безопасные и качественные автодороги», которая позволяет ремонтировать пути, находящиеся посредине автомобильной части. В связи с этим в мэрии планируют подготовить проектно-сметную документацию по ул. Мира для ремонта автодороги и трамвайных путей.

Региональное правительство со своей стороны пока не торопится с финансовой помощью города, в том числе, и в части модернизации подвижного состава, несмотря на то, что ранее на эти цели средства выделялись.

В 2020 и 2021 годах на все наши обращения ответы были формальными, на нашу просьбу не откликнулись, говорит замначальника департамента. В этом году мы писали и министру финансов, и министру транспорта: помогите нам в рамках модернизации подвижного состава. Ответ получили отрицательный. Лист ожидания на сегодня никак не сдвинулся. При этом предприятие для модернизации состава создано совместно в областным правительством, и поддержка городу необходима.

Дабы в областной исполнительной власти не повторили свою позицию по данному вопросу, прорабатывать его решили с помощью власти законодательной — депутатов Заксобрания, прежде всего тех, чьи округа находятся в Кировском районе.

У нас не самоцель сделать обращение от совета депутатов, поясняет председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. В этой ситуации, в этих, аккуратно говоря, своеобразных взаимоотношениях бюджета областного с городским, главное — не навредить. Если необходимость будет формализовать это обращение, мы это сделаем, мы десятки раз обращались. Но мы сначала повзаимодействуем с депутатами Заксобрания на уровне их контактов с областным правительством.

В настоящее время количество жителей Затулинского жилмассива составляет около 60 тыс человек, Чемского более 30 тыс, Южно-Чемского более 50 тыс. Всего в городе проведения капитального ремонта требуют более 50 км трамвайных сетей, из них 13,7 км в Кировском районе. В качестве первоочередных объектов для ремонта на левом берегу в мэрии рассматривают ул. Сибиряков-гвардейцев и Мира.

 

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск победил в федеральном конкурсе и получит новые троллейбусы. 

Фото редакции

113

Рубрики : Власть Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Трамвай город власть


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

В Новосибирской области начнется масштабное обновление почтовых отделений

В рамках совместного проекта региона и «Почты России».
Читать статью >>
новости Новосибирска

За счет кооперации малый бизнес увеличил загрузку оборонных предприятий

И сейчас прорабатывает проекты в рамках импортозамещения.
Читать статью >>

Торговля — отдельно, спецоперация — отдельно

Вести нелегальный бизнес под патриотическими символами в Новосибирске не позволят.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске анонсируют изменения в логистике международных перевозок

По информации мэрии, мероприятия будут производиться за счёт средств частного инвестора.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Рынок недвижимости на жестком стопе

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области начнется масштабное обновление почтовых отделений

16/06/2022, 19:07

За счет кооперации малый бизнес увеличил загрузку оборонных предприятий

16/06/2022, 17:47

На областных трассах установят «шериф-балки»

16/06/2022, 17:22

Торговля — отдельно, спецоперация — отдельно

16/06/2022, 16:47
Популярное

Авиаперевозчик начал продавать на борту продукты

16/06/2022, 17:58

Для автолюбителей ужесточат требования к выдаче водительских прав

16/06/2022, 11:41

Германия возобновила прием заявок на визы от россиян

16/06/2022, 10:43

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банк «Левобережный» помогает компаниям МСБ снизить расходы на приобретение импортной продукции

16/06/2022, 17:31

ВТБ запускает ипотеку под 3% для многодетных семей

16/06/2022, 14:42

«Балтика» возобновляет экскурсии

16/06/2022, 13:57
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска