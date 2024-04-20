Новосибирские пловцы получили два «золота» и две «бронзы» в Казани

Две победы на Чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, одержала спортсменка НЦВСМ Арина Суркова (тренер Александр Мартынов).

— Сначала новосибирская спортсменка обошла всех соперниц на дистанции 100 м баттерфляем (57.53), а затем первенствовала на «полтиннике» вольным стилем (24.55), —сообщила в своем телеграм-канала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Бронзовую медаль на 200 м брассом завоевала Виталина Симонова (2.28.42), третье место на 50 м кролем у Дарьи Трофимовой (МАУДО СШОР «Центр водных видов спорта») (24.95).

Напомним, на в начале апреля был арестован директор Центра водных видов спорта Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах стал житель Новосибирска.