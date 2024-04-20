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Новосибирские пловцы получили два «золота» и две «бронзы» в Казани

  • 20/04/2024, 12:17
Автор: Юлия Данилова
Новосибирские пловцы получили два «золота» и две «бронзы» в Казани
Они выступали на Чемпионате России.

Две победы на Чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, одержала спортсменка НЦВСМ Арина Суркова (тренер Александр Мартынов).

— Сначала новосибирская спортсменка обошла всех соперниц на дистанции 100 м баттерфляем (57.53), а затем первенствовала на «полтиннике» вольным стилем (24.55), —сообщила в своем телеграм-канала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Бронзовую медаль на 200 м брассом завоевала Виталина Симонова (2.28.42), третье место на 50 м кролем у Дарьи Трофимовой (МАУДО СШОР «Центр водных видов спорта») (24.95).

Напомним, на в начале апреля был арестован директор Центра водных видов спорта Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах стал житель Новосибирска.

Фото из телеграм-канала Анны Терешковой, автор: А.Савченко

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Рубрики : Общество Спорт

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Чемпионат России плаванию новосибирские спортсмены


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