Новосибирские пловцы получили два «золота» и две «бронзы» в Казани

Две победы на Чемпионате России по плаванию, который проходил в Казани, одержала спортсменка НЦВСМ Арина Суркова (тренер Александр Мартынов).
— Сначала новосибирская спортсменка обошла всех соперниц на дистанции 100 м баттерфляем (57.53), а затем первенствовала на «полтиннике» вольным стилем (24.55), —сообщила в своем телеграм-канала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Бронзовую медаль на 200 м брассом завоевала Виталина Симонова (2.28.42), третье место на 50 м кролем у Дарьи Трофимовой (МАУДО СШОР «Центр водных видов спорта») (24.95).
Напомним, на в начале апреля был арестован директор Центра водных видов спорта Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что абсолютным чемпионом РФ по гонкам на снегоходах стал житель Новосибирска.
Фото из телеграм-канала Анны Терешковой, автор: А.Савченко
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