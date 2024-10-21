В Новосибирской области активнее выявляют опасные для жизни заболевания

В результате усилий, предпринимаемых Министерством здравоохранения региона, направленных на расширение охвата диспансеризации среди населения, наблюдается рост количества заболеваний, обнаруживаемых на ранних этапах их развития. Об этом в ходе оперативного совещания в Правительстве региона сообщила и. о. министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

По состоянию на начало октября, первый этап диспансеризации и профилактического осмотра прошли 837 674 человека, что составляет 66,1% от запланированного объема. В процессе первичного осмотра впервые было зарегистрировано 51 063 случая заболеваний, с преобладанием болезней сердечно-сосудистой системы. Наиболее часто выявляемой является артериальная гипертензия (74% среди всех случаев БСК), цереброваскулярные заболевания (9,8%) и ишемическая болезнь сердца (5,6%). Среди диабетиков 97,2% составляют пациенты с инсулиннезависимым типом. Также впервые зарегистрировано 857 случаев злокачественных новообразований и 3 677 случаев подозрений на них.

Министерство здравоохранения региона активно обновляет материально-техническую базу. На территории Новосибирской области было построено 17 новых медицинских учреждений, ввели в эксплуатацию 52 тысячи единиц оборудования, включая 32 тысячи для первичного звена.

В целях повышения доступности медицинской помощи внедрены услуги записи к врачу через кол-центр и портал «Госуслуги», а также увеличено число телемедицинских консультаций.

В рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль» организовано 10 медицинских чатов, к которым подключено более 16 тысяч жителей области. Этот проект курируется Общественной палатой России, и Новосибирская область занимает одно из ведущих мест по его реализации.

Готовятся новые проекты, такие как «Продолжительная и активная жизнь», которые предполагают развитие диспансерного наблюдения и улучшение медицинских процессов.