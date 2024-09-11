«К вам приедет ревизор»: новосибирские рестораны и кафе получат публичную оценку

По задумке чиновников Минэкономразвития РФ, результатом эксперимента по публичной оценке общепита станет открытый электронный реестр. Кроме того, ресторан или кафе получат возможность размещать на входе информацию о своей позиции в рейтинге. Федеральные чиновники полагают, что посетителям так будет проще ориентироваться в обилии заведений общепита. Для бизнеса это риск дополнительных проверок.

— Публичные оценки бизнеса — распространенная мировая практика. Это один из инструментов информирования граждан об уровне безопасности сервиса. Оценки будут присваиваться предприятиям общепита и торговым сетям по результатам проверки контрольного органа, профилактического визита инспектора либо самообследования по специальному чек-листу. Оценка будет публиковаться в открытом электронном реестре и в виде наклейки размещаться при входе в здание, — рассказал заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев на Восточном экономическом форуме.

Внедрение публичной оценки предусмотрено концепцией совершенствования контрольной деятельности, утвержденной правительством РФ в декабре прошлого года.

При этом, кто будет проводить проверки и устанавливать «звездность» точки общепита, пока неизвестно. Понятно лишь то, что итоговое решение будет основываться на «специальных контрольных мероприятиях». В разработке пока находятся варианты шкалы оценок, а также дизайн наклеек, которые будут размещаться на входе в здание.

Пока же попытаемся разобраться, публичная оценка — это давно назревшая необходимость или дополнительная нагрузка на бизнес?

Руководитель комитета по гостеприимству Новосибирского областного отделения «Опора России», замглавы представительства рестораторов и отельеров России Галина Ильина к данной инициативе отнеслась довольно скептически.

— Пока не совсем понятно, что за этим анонсом последует. Если это будет полноценная государственная сертификация, как в отельном бизнесе, то это, безусловно, хорошо. Тогда рестораторы будут понимать, за что нужно бороться. Плюс дополнительный контроль за предприятиями общепита. Если же аттестация будет проходить по принципу «осторожно – ревизор», то это лишь создаст дополнительную нагрузку на бизнес. В условиях острого кадрового голода в этой сфере, такое нововведение может обернуться самым негативным образом, — комментирует эксперт.

Галина Ильина напомнила, что в России уже существует ежегодная национальная премия в области гастрономической культуры WHERETOEAT, в которой определяются лучшие точки общепита. Премия коммерческая, она была учреждена Ассоциацией российских гастрономических журналистов одиннадцать лет назад и с тех пор проходит на регулярной основе два раза в год.

— Если что-то подобное будет выстроено на государственном уровне, то мы только за. А вот внезапным визитам ревизоров рестораторы вряд ли обрадуются. Последуют возмущения и жалобы. Потом, конечно, адаптируются. Но трудностей это, однозначно, добавит, — резюмирует Ильина.

Про данным 2ГИС, в Новосибирске работает почти 2000 ресторанов быстрого питания, 236 ресторанов, 730 кафе.

Ранее редакция рассказывала о том, что оборот дорогих ресторанов в Новосибирска вырос почти на 50 процентов.