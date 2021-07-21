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В ГУФСИН по Новосибирской области грядёт смена руководства

  • 21/07/2021, 18:44
Новости Новосибирска
Пока ведомство возглавляет первый заместитель.

По информации ГУФСИН по Новосибирской области пост начальника ведомства – вакантный. Сейчас эти обязанности временно исполняет первый заместитель начальника, полковник внутренней службы Юрий Емец.

Приказом директора ФСИН России назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Новосибирской области, сообщается на сайте ведомства.

Что касается недавнего непосредственного руководителя Емца — Андрея Попето, то он переведён на пост врио начальника ведомства в Красноярском крае. Об этом сообщает портал «Тайга-инфо» со ссылкой на собственные источники в ведомстве и пресс-службу ГУФСИН, подтвердившую впоследствии данную информацию.

Бердчане митинговали против соседства с осужденными

Напомним, что Андрей Попето занял пост главы руководителя УФСИН по Новосибирской области в сентябре 2019 года, месяцем позже он был представлен губернатору Новосибирской области. А уже в первых месяцах 2020 года региональное управление оказалось в центре скандала: жители Бердска вышли на акции протеста против размещения исправительного центра для осужденных, которым лишение свободы по закону дозволялось заменить исправительными работами. В этом проекте планировалось задействовать здании, где ранее размещалась бердская бригада спецназа ГРУ. Официальные письма с соответствующей просьбой за подписью Попето поступали главе Бердской городской администрации Евгению Шестернину. О готовности построить новое здание под исправительный центр говорил и один из бердских застройщиков.

Андрей Попето родился в 1976 году. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Красноярский государственный торгово-экономический институт. С 1998 года работает в ФСИН. С 2007 года по 2015 год он занимал должность заместителя главы ГУФСИН по Красноярскому краю. В 2016-2017 годах он работал на должности начальника управления тылового обеспечения ФСИН. В конце 2017 года он возглавил ГУФСИН по Кемеровской области. Указом президента РФ №425 от 07.09.2019 года назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.

Юрий Емец родился в 1976 году в городе Жданов Донецкой области Украинской ССР. С 1998 года по 2009 проходил службу на различных должностях в ГУФСИН России по Красноярскому краю от младшего инспектора группы надзора отдела безопасности до начальника учреждения. В 2010 году окончил Иркутский государственный университет. В апреле 2020 года назначен на должность первого заместителя начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.

Фото ГУФСИН по Кемеровской области

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Рубрики : Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область Новосибирск Красноярский край

Теги : протест отставки ГУФСИН


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