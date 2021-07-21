В ГУФСИН по Новосибирской области грядёт смена руководства

По информации ГУФСИН по Новосибирской области пост начальника ведомства – вакантный. Сейчас эти обязанности временно исполняет первый заместитель начальника, полковник внутренней службы Юрий Емец.

— Приказом директора ФСИН России назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Новосибирской области, — сообщается на сайте ведомства.

Что касается недавнего непосредственного руководителя Емца — Андрея Попето, то он переведён на пост врио начальника ведомства в Красноярском крае. Об этом сообщает портал «Тайга-инфо» со ссылкой на собственные источники в ведомстве и пресс-службу ГУФСИН, подтвердившую впоследствии данную информацию.

Напомним, что Андрей Попето занял пост главы руководителя УФСИН по Новосибирской области в сентябре 2019 года, месяцем позже он был представлен губернатору Новосибирской области. А уже в первых месяцах 2020 года региональное управление оказалось в центре скандала: жители Бердска вышли на акции протеста против размещения исправительного центра для осужденных, которым лишение свободы по закону дозволялось заменить исправительными работами. В этом проекте планировалось задействовать здании, где ранее размещалась бердская бригада спецназа ГРУ. Официальные письма с соответствующей просьбой за подписью Попето поступали главе Бердской городской администрации Евгению Шестернину. О готовности построить новое здание под исправительный центр говорил и один из бердских застройщиков.

Андрей Попето родился в 1976 году. Окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию и Красноярский государственный торгово-экономический институт. С 1998 года работает в ФСИН. С 2007 года по 2015 год он занимал должность заместителя главы ГУФСИН по Красноярскому краю. В 2016-2017 годах он работал на должности начальника управления тылового обеспечения ФСИН. В конце 2017 года он возглавил ГУФСИН по Кемеровской области. Указом президента РФ №425 от 07.09.2019 года назначен начальником ГУФСИН России по Новосибирской области.

Юрий Емец родился в 1976 году в городе Жданов Донецкой области Украинской ССР. С 1998 года по 2009 проходил службу на различных должностях в ГУФСИН России по Красноярскому краю — от младшего инспектора группы надзора отдела безопасности до начальника учреждения. В 2010 году окончил Иркутский государственный университет. В апреле 2020 года назначен на должность первого заместителя начальника ГУФСИН России по Новосибирской области.