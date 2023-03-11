Банк России: Экономическая активность в Сибири восстанавливается

В январе-феврале 2023 года экономическая активность в Сибири продолжила восстанавливаться. Продолжило развиваться импортозамещение. Инвестиционные планы угольных компаний и металлургов на 2023 год сохранялись в полном объеме, но сроки их реализации могут сдвинуться, говорится в докладе «Региональная экономика» Банка России.
В январе-феврале 2023 года наблюдалось оживление потребительской активности в сфере услуг и общественного питания. В торговле население отдавало предпочтение продуктам питания и товарам повседневного спроса эконом-сегмента, несмотря на многочисленные промоакции.
— В феврале оценка текущего спроса торговыми предприятиями ухудшилась. Но их краткосрочные ожидания по спросу остались позитивными в связи с возможной реализацией отложенного спроса на фоне индексаций зарплат, пенсий и социальных выплат, — говорится в докладе.
По данным рекрутинговых компаний, на рынке труда Сибири наблюдалось увеличение количества вакансий.
— Снижение темпов роста стоимости услуг обеспечено динамикой цен на авиаперелеты. В январе крупная сибирская авиакомпания для сохранения пассажиропотока провела масштабную распродажу авиабилетов, — прокомментировали в Банке России.
По данным Банка России, в январе-феврале спрос бизнеса на кредиты сохранился. Спрос на потребкредиты также оставался высоким, но банки стали чаще отказывать заемщикам. В сегменте ипотечного кредитования повысился интерес заемщиков к льготной ипотеке для семей (после изменения ее условий). Сберегательная модель поведения населения сохранялась: средства на срочных вкладах выросли, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, в том числе в связи с завершением сезонных акций.
Согласно докладу Банка России, в январе-феврале 2023 года ситуация с экспортом сибирского угля оставалась сложной, что определило снижение добычи и продаж.
Отмечается, что большинство компаний нашли новых зарубежных покупателей, договорились о поставках, но лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам — через порты Дальнего Востока. Они вынуждены использовать западные порты даже для поставок в Азию. Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта. Это привело к тому, что годовые темпы снижения угольного экспорта в Кузбассе в январе замедлись до 4,6% (после 18% в сентябре 2022 года на пике усиления внешних санкций). Запасы угля на складах кузбасских компаний в январе снизились на 7%.
— Планы на 2023 год пока озвучивают только крупные компании, но и они осторожны в оценках. Крупный производитель энергетического и металлургического угля связывает перспективы роста добычи прежде всего с металлургическими марками, так как на них есть стабильный спрос в Азии. Эта же компания в 2023 году планирует реализовать рекордную по объемам инвестиционную программу, увеличив вложения в расширение добычи и горную технику, — отмечают в Банке России.
Сибирские производители промышленных металлов полностью выполнили производственную программу 2022 года и увеличили выпуск основных промышленных металлов в начале 2023-го. Однако санкции внесли коррективы, и металлургам пришлось разрабатывать и внедрять новые маршруты поставок. Отмечается, что удлинение логистики и переориентация на новые рынки сбыта потребовали дополнительного времени, это привело к снижению продаж и накоплению готовой продукции на складах
В документе говорится, что инвестиционные планы на 2023 год предполагают увеличение вложений. При этом сроки реализации проектов могут быть перенесены из-за необходимости перепроектирования и поиска нового оборудования, в котором сейчас отказывают западные поставщики.
Ранее редакция сообщала о рекордных темпах роста сферы общественного питания в Сибири.
Фото: pixabay.com, автор— mediamodifier
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