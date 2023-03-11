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Банк России: Экономическая активность в Сибири восстанавливается

  • 11/03/2023, 14:17
Восстановление экономики Сибири
Но динамика неустойчива, и пессимизм в прогнозах сохраняется у всех: у банков, компаний и населения. Одни стали больше отказывать в кредитах, другие — сдвигают инвестиционные планы, третьи — по-прежнему предпочитают экономить.

В январе-феврале 2023 года экономическая активность в Сибири продолжила восстанавливаться. Продолжило развиваться импортозамещение. Инвестиционные планы угольных компаний и металлургов на 2023 год сохранялись в полном объеме, но сроки их реализации могут сдвинуться, говорится в докладе «Региональная экономика» Банка России.

Сдержанная активность потребителей

В январе-феврале 2023 года наблюдалось оживление потребительской активности в сфере услуг и общественного питания. В торговле население отдавало предпочтение продуктам питания и товарам повседневного спроса эконом-сегмента, несмотря на многочисленные промоакции.

— В феврале оценка текущего спроса торговыми предприятиями ухудшилась. Но их краткосрочные ожидания по спросу остались позитивными в связи с возможной реализацией отложенного спроса на фоне индексаций зарплат, пенсий и социальных выплат, — говорится в докладе.

По данным рекрутинговых компаний, на рынке труда Сибири наблюдалось увеличение количества вакансий.

Инфляция снизилась

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Годовая инфляция в январе 2023 года снизилась по сравнению с декабрем 2022 года до 12,0%. Основными причинами стали сдержанная динамика потребительской активности и расширение предложения товаров, в том числе за счет развития параллельного импорта. Хороший урожай зерна 2022 года и, как следствие, снижение стоимости кормов для животных определили замедление годовых темпов роста цен на мясо, молоко, продукты их переработки, а также на муку, макароны и мучные кондитерские изделия. В секторе непродовольственных товаров продолжилось замедление роста цен на товары длительного пользования: автомобили, мебель и бытовую технику.

— Снижение темпов роста стоимости услуг обеспечено динамикой цен на авиаперелеты. В январе крупная сибирская авиакомпания для сохранения пассажиропотока провела масштабную распродажу авиабилетов, — прокомментировали в Банке России.

Спрос на кредиты сохранился

По данным Банка России, в январе-феврале спрос бизнеса на кредиты сохранился. Спрос на потребкредиты также оставался высоким, но банки стали чаще отказывать заемщикам. В сегменте ипотечного кредитования повысился интерес заемщиков к льготной ипотеке для семей (после изменения ее условий). Сберегательная модель поведения населения сохранялась: средства на срочных вкладах выросли, несмотря на снижение процентных ставок по вкладам, в том числе в связи с завершением сезонных акций.

Экспорт угля тормозит логистика

Согласно докладу Банка России, в январе-феврале 2023 года ситуация с экспортом сибирского угля оставалась сложной, что определило снижение добычи и продаж.

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— По мнению угледобывающих компаний, в текущий период основное негативное влияние на их деятельность оказывает не эмбарго на экспорт в Европу, а логистические ограничения на железнодорожные поставки угля на восток, — говорится в документе.

Отмечается, что большинство компаний нашли новых зарубежных покупателей, договорились о поставках, но лишены возможности в достаточном объеме поставлять продукцию на экспорт по оптимальным маршрутам  —  через порты Дальнего Востока. Они вынуждены использовать западные порты даже для поставок в Азию. Такая логистика увеличивает издержки, но позволяет поддерживать загрузку мощностей, избежать сокращения персонала, сохранить рынки сбыта. Это привело к тому, что годовые темпы снижения угольного экспорта в Кузбассе в январе замедлись до 4,6% (после 18% в сентябре 2022 года на пике усиления внешних санкций). Запасы угля на складах кузбасских компаний в январе снизились на 7%.

— Планы на 2023 год пока озвучивают только крупные компании, но и они осторожны в оценках. Крупный производитель энергетического и металлургического угля связывает перспективы роста добычи прежде всего с металлургическими марками, так как на них есть стабильный спрос в Азии. Эта же компания в 2023 году планирует реализовать рекордную по объемам инвестиционную программу, увеличив вложения в расширение добычи и горную технику, — отмечают в Банке России.

Металлурги перераспределяют объемы

Сибирские производители промышленных металлов полностью выполнили производственную программу 2022 года и увеличили выпуск основных промышленных металлов в начале 2023-го. Однако санкции внесли коррективы, и металлургам пришлось разрабатывать и внедрять новые маршруты поставок. Отмечается, что удлинение логистики и переориентация на новые рынки сбыта потребовали дополнительного времени, это привело к снижению продаж и накоплению готовой продукции на складах

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— На этом фоне планы сибирских металлопроизводителей на 2023 год предполагают некоторое сокращение производства основных промышленных металлов. В то же время контракты с большинством клиентов, включая крупных, продлены. Идет процесс перераспределения объемов в пользу азиатского региона и частично на внутренний рынок, — говорится в докладе.

В документе говорится, что инвестиционные планы на 2023 год предполагают увеличение вложений. При этом сроки реализации проектов могут быть перенесены из-за необходимости перепроектирования и поиска нового оборудования, в котором сейчас отказывают западные поставщики.

 

Ранее редакция сообщала о рекордных темпах роста сферы общественного питания в Сибири. 

Фото: pixabay.com, автор— mediamodifier

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : экспорт угля экспорт металлов спрос на ипотеку потребительская активность инфляция в Сибири Восстановление экономики


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