Собственники квартир смогут взыскать со съемщиков ущерб из-за залитого соседа

Верховный суд рассмотрел дело о возмещении убытков после залива квартиры, расположенной этажом ниже. Во время подтопления квартиру снимал арендатор, но убытки соседям возмещала собственница. Выплатив необходимую сумму, она обратилась в суд с требованием компенсировать ей расходы за счет ее арендатора.

В результате все три судебные инстанции приняли решение удовлетворить ее исковые требования. На официальном сайте Российского агентства правовой и судебной информации уточнили, что собственница заключила с арендаторами договор, в котором было указано, что временные жильцы берут на себя ответственность и за само помещение, и за все возможные последствия найма. При этом, сам квартиросъемщик ответчик не смог предоставить никаких доказательств своей непричастности к подтоплению.

Партнер юридической фирмы «Шумкин и партнеры» Евгений Шумкин пояснил, что выиграть дело в суде собственнице помог грамотно составленный договор аренды, где были четко обозначены границы ответственности.

— Корневая проблема человеческой несправедливости для собственника заключалась в том, что во время затопления в квартире проживал арендатор, а не он, — пояснил собеседник редакции. — Возместив ущерб истцу, по общему правилу, собственник квартиры получил право взыскать деньги с арендатора, в порядке ст.1081 ГК РФ. Последний, как отметили суды всех инстанций, включая ВС РФ, не представил доказательств того, что затопление произошло не по его вине.

Формула возмещения такова: одно имущество причинило вред другому имуществу, разъяснил Шумкин. Собственник квартиры возместил ущерб. Но при этом, у него на руках был договор с арендатором, в рамках которого есть не только право проживать, но и обязанность поддерживать помещение в надлежащем состоянии в процессе использования.

— Договор, который заключил собственник успешно конкурирует с «плохим» договором, где ответственность арендатора, например, не определена или размыта. Принцип такой конкуренции в реакции, которую он вызовет в суде. Видим, что реакция позитивная, —комментирует юрист. — Стоит отметить рачительность собственника квартиры, выраженной в разумной обеспокоенности судьбой своего имущества, своих денег и своих отношений с соседями.

Эксперт добавил, что договора, скачанные из Google, нередко игнорируют судебную практику и пренебрежительно относятся к условиям заключаемого договора. Чтобы «построить» грамотный договор аренды, отвечающий всем требованиям законодателя и обеих сторон, лучше всего обратиться к юристу.

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