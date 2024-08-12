Три человека пострадали в лобовом ДТП на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали трое мужчин. ДТП произошло в Октябрьском районе поздним вечером 11 августа.
По данным Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулем Subaru Levorgна ехал по улице Большевистской в сторону Выборной. Возле дома №193 он не выдержал дистанцию и на полном ходу врезался в попутный Nissan Sunny, после чего тот улетел в кювет.
— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Subaru и два пассажира Nissan: 26-летний и 20-летний парни. Характер травм уточняется, — сообщили в городском ГАИ.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут судить 72-летнего водителя, который перепутал педали тормоза и газа и придавил автомобилем женщину, выходившую из подъезда. Из-за рассеянного пенсионера сибирячка лишилась ноги.
Источник фото: пресс-служба ГАИ по НСО
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