Три человека пострадали в лобовом ДТП на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске полицейские устанавливают обстоятельства аварии, в которой пострадали трое мужчин. ДТП произошло в Октябрьском районе поздним вечером 11 августа.

По данным Госавтоинспекции, 38-летний мужчина за рулем Subaru Levorgна ехал по улице Большевистской в сторону Выборной. Возле дома №193 он не выдержал дистанцию и на полном ходу врезался в попутный Nissan Sunny, после чего тот улетел в кювет.

— В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Subaru и два пассажира Nissan: 26-летний и 20-летний парни. Характер травм уточняется, — сообщили в городском ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут судить 72-летнего водителя, который перепутал педали тормоза и газа и придавил автомобилем женщину, выходившую из подъезда. Из-за рассеянного пенсионера сибирячка лишилась ноги.