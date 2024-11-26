Вернуть туалеты детям-спортсменам приказал мэр Новосибирска

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев потребовал доклад по ситуации с велошколой ТЭИС. Ксения Антонова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики, рассказала о синхронизации работы велошколы и муниципального учреждения на Дачной. Ремонт на объекте должен закончится 10 декабря.

— Ремонт санузла уже завершен. В принципе, дети могут им пользоваться, — заверила глава департамента.

До этого в СМИ появилась информация, что тренера и родители учеников школы жалуются на стесненные условия. В здании, где они находятся, начался ремонт.

Так, одно из помещений в 85 квадратных метров отошло под склад мебели на время ремонта. А детям приходится ютится в одной комнате площадью 60 квадратных метров. Там невозможно расположить две раздевалки – для мальчиков и девочек, склад велосипедов и помещение для занятий ОФП.

Из-за этого парням раздевалка не досталась. Но одной из самых серьезных проблем стал туалет, доступ к которому был заблокирован из-за ремонтных работ. Педагогам пришлось водить детей в соседнее здание через дорогу, но иногда оно тоже не работало.

МБУДО «СШ ТЭИС» находится по адресу: улица Красный проспект, 218б. В школе работает 8 отделений видов спорта: автомобильный и мотоциклетный спорт, академическая гребля, бильярд, велосипедный спорт, рафтинг, скалолазание. В учреждении проходит обучение 520 человек, говорится на сайте организации.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском детсаду малышня осталась без туалетной бумаги.