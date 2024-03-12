В Новосибирской области открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

«Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Президентским фондом культурных инициатив. В Новосибирской области, все, что связано с культурой, вызывает повышенный интерес, и в профессиональном сообществе, и в любительской среде. У нас много проектов, поддержанных фондом, 170. Обратил бы внимание на фестиваль «Сибириада», который с успехом прошел в прошлом году, и мы задумываемся над его регулярным проведением. Совсем новый проект, реализованный при поддержке фонда коллективом новосибирских кинематографистов, фильм «Суворовец -1944». Уверены, что его показ вызовет большой зрительский интерес. Спасибо за поддержку, надеемся, что мы можем порадовать всю страну и наш регион новыми инициативами», — подчеркнул Губернатор Андрей Травников. «Жители Новосибирской области — активные участники грантовых конкурсов ПФКИ. На двенадцать конкурсных «волн» от региона поступило 1 437 заявок. Поддержку по результатам одиннадцати завершенных конкурсов получили 168 проекта на общую сумму свыше 230,6 млн руб. Это лучший результат по Сибирскому федеральному округу по количеству полученных грантов. Новосибирская область богата на талантливых людей, в городе много молодежи, которая своими энергией и инициативностью способна запускать проекты, делающие жизнь земляков интереснее и ярче», — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

При поддержке ПФКИ, в рамках национального проекта «Культура», в регионе проходит Транссибирский Арт-фестиваль и его молодежная программа, Международный фестиваль театров кукол ПЕРЕКРЕСТОК с субтитрированием и сурдопереводом. Также был получен грант на проведение сибирского фестиваля полнокупольного кино «Кинокупол», в Новосибирске и области организуются светские балы. Концерт на открытом воздухе «Шостакович. Симфония № 7 Ленинградская» в исполнении Академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии прошел 22 июня 2022 года, массовым стал фестиваль креативных индустрий «Новатория».

Отметим, что во всероссийском рейтинге по количеству полученных грантов жителями регионов, Новосибирская область занимает лидирующую позицию среди регионов Сибирского федерального округа и седьмое место среди регионов России. Возглавляют рейтинг: Москва, Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Белгородская обл., Республики Татарстан и Башкортостан.

В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Новосибирской области и Президентским Фондом культурных инициатив. В рамках подписанного соглашения на базе «Центра креативных индустрий» сегодня начал работу региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив.

Старт работе регионального проектного офиса Фонда в Новосибирской области дали первый заместитель Губернатора Юрий Петухов и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) был создан на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2021 года. Фонд проводит конкурсы и по их результатам предоставляет гранты Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, в том числе в рамках нацпроекта «Культура».

Запуск работы в Новосибирской области регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив открывает новые возможности для поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, реализуемых в регионе некоммерческими и коммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями. Региональный офис начал работу на базе ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» по адресу Каинская, 4.

Как отметил на торжественной церемонии первый заместитель Губернатора Юрий Петухов, для Новосибирской области большая честь и ответственность открытие проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив.

«Для нас очень важно, чтобы проектный офис стал хорошим методическим центром, той площадкой, где некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные организации смогут получить необходимую консультацию. Уверен, это поможет большему количеству участников от нашего региона выигрывать гранты Президентского фонда культурных инициатив», – подчеркнул он.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов также отметил важность открытия регионального проектного офиса для всего креативного сообщества Новосибирской области.

«Президентский фонд культурных инициатив в партнерстве с Правительствами субъектов РФ активно развивает сеть региональных проектных офисов, цель которых — обучать творческих людей социокультурному проектированию, помогать разбираться в конкурсной документации и улучшать качество заявок, подаваемых в Фонд, объединять креативные команды регионов в сообщества, помогать с информационным сопровождением проектов-победителей. Мы открываем их в регионах, которые сами выходят с инициативой создания такой структуры, где понимают важность работы с творческими командами, значимость развития культуры, привлечения федеральных средств на реализацию ярких креативных проектов, которые делают жизнь в регионе интереснее, создают новые возможности для самореализации, творческого роста. Сегодня Новосибирская область стала девятым регионом страны, где начинает свою работу проектный офис ПФКИ», – пояснил Роман Карманов.

Деятельность проектного офиса будет направлена на работу с творческими командами региона: представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, авторами творческих проектов, заинтересованных в получении грантовой поддержки.

Отметим, что перед открытием проектного офиса генеральный директор ПФКИ Роман Карманов провел обучающий семинар, посвященный грантовому конкурсу Фонда и особенностях подачи заявок для участия в нем. Слушателями стали более 100 представителей творческих команд Новосибирской области.