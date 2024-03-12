Редкий военный самолет «Черная жемчужина» приземлился в Новосибирске

Жители Новосибирска заметили в небе редкий российский самолет. Им оказался военный Ту-134УБЛ. Он приземлился в аэропорту Толмачево.

Первым самолет сфотографировал споттер Николай Енин. Фотографии он опубликовал во вторник, 12 марта, на своей странице в социальной сети.

Из открытых источников можно узнать, что такой лайнер был разработан в начале 1980-х годов. Самолет отличает особенная конструкция носовой части фюзеляжа, схожая с бомбардировщиками Ту-22М и Ту-160.

На данный момент его продолжают использовать для обучения курсантов полетам на Ту-22М3 и Ту-160. В народе этот борт называют «Черная жемчужина».

Ранее редакция сообщала о том, что самолет совершил экстренную посадку из-за потерявшего сознание пассажира из Сибири.