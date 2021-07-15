— Екатерина, второй год в России в целом и в Сибири в частности активно развивается внутренний туризм. Можете оценить динамику спроса на специалистов в этой сфере, интерес со стороны работодателей?

— Майский опрос службы исследований hh.ru показал, что наиболее популярными планами на отпуск у россиян стали местные курорты и туристические маршруты (49% выбрали этот вариант), и эти намерения, похоже, хорошо почувствовали представители внутреннего туризма. За первое полугодие спрос на сотрудников в сфере туристических услуг вырос по некоторым направлениям в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Больше всего востребованы специалисты по продажам туристических услуг, для них размещено наибольшее количество вакансий в данной профсфере в России, а наиболее существенно вырос спрос по сравнению с прошлым годом на управляющих гостиницами (+105%) и на специалистов по организации турпродуктов (+157%). Требуется больше гидов-экскурсоводов, управляющих турбизнесом, хостес, кроме того, в туристической сфере очень ощутимо вырос спрос на специалистов общепита: поваров, работников кухни, барменов и официантов.

Если год назад туристическое направление было в глубоком кризисе, а конкуренция за рабочие места в этой сфере в мае 2020 года достигала 15,8 резюме на вакансию (при средних комфортных для рынка значениях в 5), то уже с началом нынешнего года ситуация кардинальным образом изменилась, в январе на одну вакансию приходились всего 3,3 резюме, и с каждым месяцем это значение снижалось, достигнув в июне показателя 1,6 резюме на вакансию. Это значит, что работодатели из турбизнеса испытывают жесткую нехватку персонала в разгар сезона.

— В какие регионы чаще всего приглашают специалистов? Как в этом списке выглядит Новосибирская область?

— Чемпионами спроса стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. В топ-10 регионов, которым требуется больше всего управляющих гостиницами, вошел Крым, а Алтайский край попал в десятку по спросу на управляющих туристическим бизнесом, наряду с Крымом и Краснодарским краем. Новосибирская область находится в двадцатке регионов по спросу на специалистов из этой сферы, но уступает традиционным курортным и туристическим регионам. При этом мы наблюдаем очевидный интерес со стороны «лидеров» к новосибирским специалистам. Этим летом больше всего иногородних вакансий для них было размещено работодателями из Москвы (более 100 вакансий) требовались официанты, хостес, менеджеры по туризму, гардеробщики, работники кухни и другие, работодатели из Санкт-Петербурга разместили более 70 предложений для новосибирских соискателей, также более 20 вакансий были предложены компаниями-работодателями из республики Алтай, их интересовали аниматоры, повара, бармены, официанты, массажисты, администраторы в службу размещения и др. Чтобы заинтересовать кандидатов работой в другом регионе, им предлагали полную или частичную компенсацию проезда, обеспечивали проживание и питание.

— Какие компании наиболее активно ищут сотрудников?

— Если смотреть, какие отрасли нанимают больше всего специалистов из сферы «туризм, гостиницы, рестораны», то на первом месте будет HoReCa, то есть гостиничный бизнес, рестораны, общепит, кейтеринг — на их долю приходятся 40% предложений. А среди них наиболее активны заведения общепита, на втором месте — гостиницы. Одним из конкурентов для HoReCa стала розничная торговля, которая развивает направление фудкортов в своих магазинах. Думаю, все заметили, что почти в каждом продуктовом магазине теперь можно купить кофе, выпечку или готовую еду.

— На ваш взгляд, какие специалисты сегодня нужны отрасли внутреннего туризма?

— Практически любые, готовые в ней работать: менеджеры продаж, специалисты клиентского сервиса, управленцы. Более того, конкуренция за кадры вынуждает работодателей снижать требования к квалификации сотрудников, и путь в профессию становится открытым для соискателей даже без профильного опыта. Безусловно, это несет с собой риски и проблемы, например, нужно решать вопрос, как удерживать необходимое качество продукта и услуг, если на работу выходит неопытный персонал, с другой стороны, демографическая ситуация лучше не станет, работодателям придется научиться жить в новой реальности, где борьба за квалифицированные кадры будет усиливаться и нужно будет выстраивать бизнес-процессы таким образом, чтобы доучивать тех кандидатов, которые готовы работать. Все больше внимания будут уделять таким личностным качествам кандидатов, как умение работать в команде, легкость в коммуникациях, доброжелательность и позитивность, а также готовность учиться новому.

— Как оцениваете ситуацию с ростом количества гидов, которые проводят различные экскурсии? Кто выходит на этот рынок?

— В Новосибирске число специалистов, которые хотят работать гидами, действительно выросло практически вдвое за год, хотя их количество не так уж велико, около 100 кандидатов. Среди них большинство — женщины (65%), половина соискателей имеют опыт работы 6 лет и более, но новички тоже готовы пробовать свои силы в профессии — их 15% от общего количества соискателей в этом направлении. Помимо работы гидом-экскурсоводом, соискателям интересны такие варианты, как гид-переводчик, трансферный гид.

— Много ли появляется компаний, которые работают в сфере внутреннего туризма? Откуда они — приходят с других рынков, с внешнего туризма?

— Если говорить об отелях, то самыми крупными игроками являются международные и федеральные «цепочки», которые развивают бизнес в регионах. Однако бурный интерес к внутреннему туризму привлекает компании, которые специализируются на других направлениях, но решают инвестировать в открытие отеля. Например, новосибирские компании, не имеющие прямого отношения к туристическому бизнесу, открывают новые отели и гостевые дома в Горном Алтае.

— Много ли здесь семейных предприятий, стартапов? Как оцениваете их жизнеспособность?

— Мы не обладаем такими данными, но если речь о небольших семейных гостиницах, то у них есть все шансы найти своего клиента за счет уникального «домашнего» сервиса, индивидуального подхода к каждому гостю. Такие проекты часто имеют особый авторский стиль и бутиковость, и на него всегда будет спрос.

— Как оцениваете квалификацию специалистов? Какие требования к ним предъявляют работодатели?

— Индустрия гостеприимства остается пока преимущественно профессиональным сообществом, каждый второй соискатель имеет более 6 лет опыта работы. Но в этом году мы видим, что ситуация меняется, работодатели стали лояльнее относиться к специалистам-новичкам, и сейчас им доступна практически половина предложений в сфере HoReCa. Работодатели говорят прямо: «Переживаете, что нет опыта? Мы всему научим!». Новичкам предлагают не только обучение, но и помощь опытных наставников, а в будущем — карьерный рост. Среди бонусов, доступных сотрудникам, как правило, есть питание и медицинский осмотр.

— Как изменилась оплата в этом сегменте?

— Рост зарплат есть почти по всем специальностям, это нормально для дефицитных профсфер. Средняя заработная плата, которую предлагают поварам, составляет 44 тысячи рублей, что на 8 тысяч больше, нежели год назад, барменам — 33,9 тысячи рублей (+8,8 тысячи). В туристическом сегменте — менеджер по туризму в среднем может зарабатывать 55,3 тысячи рублей (+7,6 тысяч рублей), гид — 42 тысячи рублей (+3,5 тысячи рублей).

— Ожидаете ли сохранения этого тренда, в том числе после завершения пандемии и открытия границ?

— Сейчас все будет сильно зависеть от впечатлений, которые люди получат от отдыха на местных курортах, и дальнейшего развития эпидемиологической ситуации. Наша страна уникальна в том, что можно получить впечатления в диапазоне от китов до тропиков, поэтому возможности развивать этот сектор экономики огромны. Мое личное мнение — спрос сохранится, но он будет сильно упираться в цену, потому что пока у нас реально очень дорого отдыхать, при этом сервис хромает.

В случае, если сохранится высокий спрос на внутренний туризм, есть все предпосылки для дальнейшего роста зарплат в этой сфере и роста спроса на персонал.

Материал и фото предоставлены hh.ru Сибирь