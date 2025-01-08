В Новосибирской области подорожали все виды лосося

За последний год в Новосибирской области отмечен рост цен на все виды лососевых рыб, пишет «РБК Новосибирск». В среднем по региону стоимость увеличилась на 16%, достигнув 751 рубля за 500 грамм. При этом спрос снизился на 10%.

Аналитики отмечают, что наиболее значительно подорожала нерка — на 21%, до 891 рубля за полкило. Интересно, что спрос на нее, напротив, вырос на 26%. Кижуч стал дороже на 18%, его цена составила 577 рублей за 500 грамм, а спрос снизился лишь на 6%.

Форель поднялась в цене на 14%, достигнув 826 рублей, при этом спрос на нее упал на 22%. Семга подорожала на 13%, до 950 рублей, а спрос сократился сильнее всего — на 30%. Горбуша выросла в цене меньше других — на 10%, до 404 рублей, но спрос на нее снизился на 17%.

По словам аналитика Контур.Маркета Дарьи Жигалиной, основной причиной роста цен является увеличение затрат на логистику. Кроме того, вылов лососевых в этом году оказался ниже, чем в 2023-м — 373,5 тыс. тонн, что на 38,7% меньше. По данным Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, добыча красной рыбы стала худшей за последние 20 лет, что также повлияло на стоимость.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске с начала года подорожали проезд в электричках, алкоголь и штрафы.