Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

— Вчера на встрече с жителями я рассказал об итогах поездки с делегацией от Новосибирской области на мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы в Калугу, Подмосковье и т.д. По итогам встречи народ высказал мнение: продолжать борьбу за то, чтобы относить полигоны дальше от жилья, — сообщил редакции Infopro54 представитель инициативной группы Андрей Дьяконов. — Мы не против современных полигонов, мы против того, чтобы они находились рядом с жильем.

По его словам, сейчас решается вопрос о том, в каком формате дальше будут проводиться протестные действия. Сейчас иск инициативной группы рассматривается в суде Центрального района Новосибирска. 21 июня состоялось предварительное заседание. По мнению юристов, представляющих интересы истцов, есть неоспоримые законные основания для признания неправомерным перевод земельного участка из категории в категорию, отмечается в релизе, подготовленном инициативной группой. В документе уточняется, что представители общественности еще в декабре 2022 года предложили к рассмотрению альтернативные участки, которые отвечали интересам всех сторон — населения, бизнеса и власти.

Между тем в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» (Компания выиграла обе концессии на строительство новых мусорных полигонов в Новосибирске. — Ред.) подчеркивают, что планируемые к возведению комплексы по переработке отходов будут размещаться следующим образом: Левобережный — 3 километра до п. Бригадный и 3,3 километра до с. Верх-Тулы. Правобережный комплекс — 2,72 километра до СНТ «Топограф». Это расстояние от новых комплексов до ближайших жилых домов.

«Спецавтохозяйство» также предупреждает о последствиях протестной активности, связанной с попытками жителей перенести полигоны на другие земельные участки.

— На сегодня 80% затрат, включенных в тариф, — это транспортирование. Один мусоровоз за смену обслуживает 60-70 контейнерных площадок, делает 2-3 рейса на объект размещения отходов. Например, при удаленности комплекса в 60 километров от города за три рейса один мусоровоз «намотает» 360 километров в день. А в городе ежедневно в среднем работает 125-130 единиц коммунальной техники — и все эти затраты лягут на каждого жителя Новосибирской области, — сообщают в МУП «САХ».

— Будущие комплексы по переработке отходов, запланированные к строительству МУП «САХ», включают все технологии, представленные на КПО Нева, — отметила представитель регионального оператора Новосибирской области Луиза Сарницкая. —Теперь нам предстоит определиться, какой способ компостирования подходит под наш климат.

На минувшей неделе представители МУП «САХ» в составе делегации Новосибирской области также посетили экотехнопарк «Калуга» (Калужская область) для изучения опыта строительства комплексов по переработке отходов и утилизации ТКО. Также, представители делегации оценили применение технологий, используемых при сортировке и переработке твердых коммунальных отходов на КПО «Нева» (Московская обл., г.о. Солнечногорск). На этом комплексе отбирается 43 фракции, пригодных для дальнейшей переработки. Кроме того, новосибирцы заинтересовались работой цеха компостирования отходов. На КПО «Нева» впервые в России был применен инновационный способ изготовления техногрунта в закрытых туннелях методом компостирования. В его основе — ускоренный экзотермический процесс аэробного разложения органических отходов микроорганизмами за 21 день. Весь процесс контролируется в автоматическом режиме.

В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» поясняют, что именно благодаря применению новых технологий компостирования органических отходов в регионе объем захоронения будет снижен в 5 раз: на Левобережном комплексе до 22%, Правобережном — до 18%. Напомним, это был ключевой критерий за счет которого САХ выиграл в тендерах на мусорную концессию у оппонента — ООО «Орбита».

— Цели полностью скопировать экотехнопарк «Калуга» у МУП «САХ» нет. Новые комплексы, запланированные к строительству, — это применение самого передового российского и зарубежного опыта, — отметили в компании. — Нашими специалистами проведены морфологические исследования всех твердых коммунальных отходов, которые образуются в регионе: в частном секторе и многоквартирных домах, селах и городских поселениях, бюджетных и коммерческих организациях. Мы точно знаем, какой мусор у нас образовывается, поэтому понимаем, какое оборудование и технологии должны быть применены. Как сторона концессионного соглашения мы гарантируем безопасность и высокую эффективность работы новых комплексов по переработке отходов. Все проектные решения, которые будут реализованы, в обязательном порядке пройдут государственные экспертизы, включая экологическую. Без этого запуск, и соответственно, эксплуатация концессионных объектов будут невозможны.

Между тем, затягивание сроков старта концессии может ударить по многим планам, анонсированным органами власти. Например, речь идет о закрытии существующих полигонов — Левобережного и Гусинобродского, о повышении процента переработки мусора, который отправляется на утилизацию, о запуске экотехнопарка.

Напомним, эксперты предупреждали о том, что проект новой мусорной концессии содержит судебные риски.