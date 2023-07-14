Экскурсия по современным мусорным полигонам не смирила новосибирцев с таким соседством

— Вчера на встрече с жителями я рассказал об итогах поездки с делегацией от Новосибирской области на мусоросортировочные и мусороперерабатывающие комплексы в Калугу, Подмосковье и т.д. По итогам встречи народ высказал мнение: продолжать борьбу за то, чтобы относить полигоны дальше от жилья, — сообщил редакции Infopro54 представитель инициативной группы Андрей Дьяконов. — Мы не против современных полигонов, мы против того, чтобы они находились рядом с жильем.
По его словам, сейчас решается вопрос о том, в каком формате дальше будут проводиться протестные действия. Сейчас иск инициативной группы рассматривается в суде Центрального района Новосибирска. 21 июня состоялось предварительное заседание. По мнению юристов, представляющих интересы истцов, есть неоспоримые законные основания для признания неправомерным перевод земельного участка из категории в категорию, отмечается в релизе, подготовленном инициативной группой. В документе уточняется, что представители общественности еще в декабре 2022 года предложили к рассмотрению альтернативные участки, которые отвечали интересам всех сторон — населения, бизнеса и власти.
Между тем в пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» (Компания выиграла обе концессии на строительство новых мусорных полигонов в Новосибирске. — Ред.) подчеркивают, что планируемые к возведению комплексы по переработке отходов будут размещаться следующим образом: Левобережный — 3 километра до п. Бригадный и 3,3 километра до с. Верх-Тулы. Правобережный комплекс — 2,72 километра до СНТ «Топограф». Это расстояние от новых комплексов до ближайших жилых домов.
«Спецавтохозяйство» также предупреждает о последствиях протестной активности, связанной с попытками жителей перенести полигоны на другие земельные участки.
— На сегодня 80% затрат, включенных в тариф, — это транспортирование. Один мусоровоз за смену обслуживает 60-70 контейнерных площадок, делает 2-3 рейса на объект размещения отходов. Например, при удаленности комплекса в 60 километров от города за три рейса один мусоровоз «намотает» 360 километров в день. А в городе ежедневно в среднем работает 125-130 единиц коммунальной техники — и все эти затраты лягут на каждого жителя Новосибирской области, — сообщают в МУП «САХ».
— Будущие комплексы по переработке отходов, запланированные к строительству МУП «САХ», включают все технологии, представленные на КПО Нева, — отметила представитель регионального оператора Новосибирской области Луиза Сарницкая. —Теперь нам предстоит определиться, какой способ компостирования подходит под наш климат.
В пресс-службе МУП «Спецавтохозяйство» поясняют, что именно благодаря применению новых технологий компостирования органических отходов в регионе объем захоронения будет снижен в 5 раз: на Левобережном комплексе до 22%, Правобережном — до 18%. Напомним, это был ключевой критерий за счет которого САХ выиграл в тендерах на мусорную концессию у оппонента — ООО «Орбита».
— Цели полностью скопировать экотехнопарк «Калуга» у МУП «САХ» нет. Новые комплексы, запланированные к строительству, — это применение самого передового российского и зарубежного опыта, — отметили в компании. — Нашими специалистами проведены морфологические исследования всех твердых коммунальных отходов, которые образуются в регионе: в частном секторе и многоквартирных домах, селах и городских поселениях, бюджетных и коммерческих организациях. Мы точно знаем, какой мусор у нас образовывается, поэтому понимаем, какое оборудование и технологии должны быть применены. Как сторона концессионного соглашения мы гарантируем безопасность и высокую эффективность работы новых комплексов по переработке отходов. Все проектные решения, которые будут реализованы, в обязательном порядке пройдут государственные экспертизы, включая экологическую. Без этого запуск, и соответственно, эксплуатация концессионных объектов будут невозможны.
Между тем, затягивание сроков старта концессии может ударить по многим планам, анонсированным органами власти. Например, речь идет о закрытии существующих полигонов — Левобережного и Гусинобродского, о повышении процента переработки мусора, который отправляется на утилизацию, о запуске экотехнопарка.
Напомним, эксперты предупреждали о том, что проект новой мусорной концессии содержит судебные риски.
Фото базовое – Катерины Литвиновой, предоставлено инициативной группой, внутри текста, а также таблица — из телеграм-канала «Спецавтохозяйства»
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