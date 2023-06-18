В новосибирских храмах ищут православных наложниц

— Одет в подрясник, — рассказывают в митрополии. — Ведёт вкрадчивые разговоры, втираясь в доверие. Сутормин и его партнер Вячеслав Балакин начали пропаганду против любого вида разводов, заявив, что брак в принципе неразрушим. Вскоре они сформулировали весьма оригинальную доктрину «православных наложниц», из которой следует, что оставленный женой муж может без каких-либо формальностей завести любовницу в статусе наложницы, и это будет абсолютно канонично.

Стоит отметить, что периодически новосибирская религиозная общественность периодически транслирует экстравагантные заявления. Например, в конце мая выступил против концертного агентства «Неоклассика» и его проекта — оркестра CAGMO, обвинив их в предательстве России, оккультизме и других грехах. До этого представители религиозной общественности требовали запретить в Новосибирске концерт Филиппа Киркорова.

Ранее редакция сообщала, какие центральные улицы Новосибирска были перекрыты из-за мероприятия религиозной общественности.