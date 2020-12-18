Игорь Диденко: Воплощаем мечты, строим новые планы

— Игорь Анатольевич, ваш производственный проект — АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» (НКБК) — в этом году получил много наград, победил в нескольких конкурсах, в том числе получил национальную премию «Бизнес-успех»… Если вспомнить о том, каким вы его хотели видеть на старте и что получили сегодня — все задачи удалось решить?

— Идея создания предприятия по переработке макулатуры в бумагу и картон у меня возникла еще 10 лет назад. Тогда мы уже занимались гофропроизводством, и проблема безопасности в части поставок исходного сырья на рынке стояла очень остро. Особенно в 2010 году, когда самый крупный за Уралом «Енисейский ЦБК» обанкротился и был разобран на металлолом.

Мы долго не могли найти площадку — производство изначально было энергоемким, нужны были большие и длительные инвестиции. В итоге, когда подвернулась подходящая площадка в районе поселка Красный Яр, у нас уже была полностью сформирована концепция проекта, и мы осознанно решили построить не просто самый крупный гофрозавод в регионе, а предприятие полного цикла: от переработки макулатуры в бумагу и картон, до производства самых разнообразных видов гофроупаковки.

В результате в ноябре 2018 года мы произвели на площадке первый гофрокартон, а летом 2020 года — первую бумагу из макулатуры. По итогам ноября 2020 года вышли на выпуск 8,5 млн кв. м или 17 млн различных гофроизделий, ящиков и лотков в месяц. Получается, мы уже превысили анонсированные на инвестсовете показатели бизнес-плана проекта (6 млн кв. м в месяц) более чем на 50%. Сейчас наша следующая вершина — выйти на имеющихся площадях на производство 150 млн кв. м продукции в год, то есть удвоить показатели бизнес-плана. Для этого мы ведем монтаж еще двух перерабатывающих линий. По моим расчетам, на заданные объемы производства мы выйдем к 2022 году.

Что касается переработки макулатуры, мощность составляет 36 тысяч т макулатуры в год и выпуск около 30 тысяч т бумаги и картона в год. Все оборудование мы запускали сами, так как иностранные специалисты не могли к нам приехать из-за карантина. Подходящего техперсонала для его обслуживания, для работы на линиях в регионе также нет — нам пришлось самим обучать людей с нуля. Сейчас на НКБК у нас сформированы две бригады, а нужно четыре. Тем не менее к лету 2021 года мы намерены выйти на стопроцентную загрузку производства НКБК.

— Какова география реализации вашей продукции сегодня?

— Бумагу и картон мы используем для собственного производства. Хотя ей интересуются и покупатели со стороны: из Центральной России и Казахстана, так как качество нашей продукции, на мой взгляд, лучшее, по сравнению с тем, что сегодня предлагает рынок за Уралом. Пока мы партнерам поставляем небольшие партии продукции, чтобы они ее опробовали на своих производствах. После анализа полученных результатов будем обсуждать условия возможного сотрудничества.

Два года мы работаем по контракту с «Почтой России», которая использует упаковку нашего производства в пересылке отправлений от Урала до Дальнего Востока. Активно сотрудничаем с интернет-магазинами — товары в наших коробах расходятся по всем федеральным округам. В этом году начали отгружать коробки для упаковки рыбы во Владивосток. В перспективе планируем около 20% гофротары поставлять в Казахстан — сейчас изучаем этот рынок, делаем пробные поставки.

— Как решаете вопрос с сырьем для НКБК?

— Бумажные отходы поступают к нам через два ключевых канала: крупные торговые сети и промышленные предприятия (производители продуктов питания, мебели и т. д). Они являются потребителями нашей гофропродукции, а мы забираем у них по согласованным ценам отходы бумаги и картона. Думаю, что даже при полной загрузке производства НКБК этих каналов будет достаточно для обеспечения его сырьем. У нас в регионе сегодня генерируются 6-7 тысяч т макулатуры ежемесячно, и она активно поставляется за пределы территории.

Непосредственно участвовать в раздельном сборе мусоре от населения мы не планируем. Каждый должен заниматься своим делом. Кроме того, правильный сбор макулатуры требует определенной пропаганды среди населения, обучения домохозяйств, управляющих компаний и т. д. Для этого в Новосибирской области есть регоператор.

— Коронавирус и последовавший за этим локдаун экономики оказали еще какое-то влияние на реализацию вашего проекта?

— В глобальном смысле ничего не поменялось, так как мы делали проект не на год-два. Его актуальность рассчитана минимум на 15-20 лет. Мы производим продукт, без которого не может сегодня обойтись пищевая промышленность округа, поэтому мы были обязаны выпускать сотни тысяч штук различной упаковки и отгружать ее по всему региону.

Влияние пандемии, на мой взгляд, выразилось в том, что вырос спрос на доставку продуктов питания, в том числе крупных партий, готовых блюд, а также на интернет-покупки, так как люди перестали ходить в рестораны, стали реже закупать товар в офлайн-магазинах. Все это привело к росту спроса на упаковку.

— Как оцениваете уровень конкуренции на рынке производства гофроупаковки в Сибири? Нет ли планов по выходу в центральную часть России?

— Конкуренция — это движущая сила прогресса. Именно благодаря ей мы стали самым лучшим вертикально-интегрированным холдингом в СФО, новосибирская макулатура превращается в качественную бумагу, экологичную упаковку, а мы можем предложить нашим партнерам интересные цены. Несмотря на это, в центральную часть России мы идти не планируем. Там участников нашего рынка гораздо больше, многие из них работают уже десятилетиями, все ниши поделены. Это неудивительно, плотность населения там выше, как и уровень его благосостояния и потребления, а генерация картонно-бумажных отходов больше в 2-3 раза. В Сибири, где плотность населения гораздо ниже, расстояния огромны — возить макулатуру и гофроупаковку невыгодно, поэтому в регионах часто есть небольшие локальные производители.

Кстати, одной из причин строительства НКБК для нас было удешевление сырья для гофропроизводства. Напомню, что стоимость бумаги и картона привязана к мировым ценам, а если происходит такой скачок курса валюты, который мы видели в 2020 году, то вполне понятно желание крупных холдингов продавать сырье не внутри России, а на экспорт, в том числе в Китай. Собственное производство позволяет нивелировать эти риски. Кроме того, в перспективе мы, возможно, тоже сможем стать одним из игроков на экспортном поле.

— Расскажите о планах дальнейшего развития вашего проекта?

— Сейчас мы будем внимательно отслеживать ситуацию с загрузкой НКБК. Если в 2021 году удастся выйти на расчетные показатели по мощности, то я не исключаю, что следующим нашим шагом будет создание в регионе завода по производству термомеханической массы из низкосортной древесины, из которой, в свою очередь, можно производить древесную бумагу, картон и полуцеллюлозное сырье. Это новые технологии, используемые сейчас во многих странах мира. Полученная продукция гораздо выше качеством, чем та, для производства которой используется макулатура, поэтому она станет интересным экспортным товаром. Его можно поставлять в Казахстан, Китай, Монголию и т. д. С точки зрения экологии к этому производству нет вопросов, так как в нем не задействованы химические процессы, а измельчение идет под воздействием температуры — это «зеленые технологии». Кстати, на этом предприятии можно будет разместить линии для тестирования разработок институтов СО РАН. Например, использование мискантуса и льна для производства бумаги и картона.

Кроме того, не стоит забывать, что с 1 января 2022 года в России будет полностью запрещен вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. По замыслу правительства РФ это должно дать толчок к развитию перерабатывающих мощностей внутри страны. Так что у того же Китая появятся большие проблемы с первичным сырьем. Думаю, что в ближайшие 5-8 лет в мире целом, и в России в частности будет огромный дефицит бумаги и картона. Мы постараемся воспользоваться этим «окном возможностей». Для нас это означает выход в высшую лигу.

Надеюсь, что года за 3-4 мы проект «упакуем». Главное — в очередной раз поверить в себя, собрать команду, привлечь финансирование банков, заручиться поддержкой правительства региона.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено ООО Компания «ГофроМастер»