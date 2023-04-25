Цифровой рубль в России введут в обращение до конца 2023 года

Центральный Банк России планирует запустить цифровой рубль в обращение до конца текущего года. Такое заявление сделал министр финансов страны Антон Силуанов в ходе просветительского марафона «Знание. Первые», передает «Федеральное агентство новостей». Политик также рассказал о планах властей относительно использования цифрового рубля.

— Новая валюта станет доступна до конца 2023 года. Данный вид денег надежен и прозрачен. Их применение будет лишено всяких ограничений при международных расчетах, — цитирует издание Силуанова.

Напомним, по мнению независимого эксперта по инновациям в ритейле, футуролога, идеолога концепции «Магазин 4:0» Бориса Агатова , существуют серьезные риски перехода на цифровые деньги. Вот лишь некоторые из них: электронные деньги могут сгореть в любой момент, они полностью отслеживаются по всей цепочке, их можно запрограммировать на различные действия.

Ранее редакция сообщала, что пилотная группа банков протестировала цифровой рубль в 2022 году.