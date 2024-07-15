В Новосибирской области прошла первая Спартакиада для участников боевых действий

Первая областная Спартакиада среди ветеранов боевых действий «Спорт ради Жизни!» проходила в рамках ХI Спартакиады инвалидов Новосибирской области. В ней приняли участие 242 спортсмена из 17 муниципальных районов региона. При этом соревнования для участников боевых действий собрали порядка 30 участников.

В программе Спартакиады среди ветеранов боевых действий были соревнования по гребле на тренажере (дистанция 500 метров), по плаванию, пауэрлифтингу (жим лежа). В общекомандном зачете Кубок Победителей завоевала команда войсковой части 55433, вторыми стали члены команды Союза ветеранов боевых действий «ДОБРОВОЛЕЦ», третье почетное место досталось команде из Кольцово. В личном зачете соревновались участники из Каргатского района, Ленинского района Новосибирска, Бердска и Куйбышева.

Специалисты отмечают, что те участники, которые показывают хорошие результаты, могут быть включены в составы сборных команд. Для них организуют тренировочный процесс и возможно им представится возможность поучаствовать в различных соревнованиях.

Программа Спартакиады инвалидов включала в себя состязания по семи спортивным дисциплинам: лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, паралимпийское бочча, гребля на тренажере, шашки, шахматы, настольный теннис. В результате первое место заняла команда из Новосибирска, второе — спортсмены из Бердска, а замкнули тройку призеров спортсмены из Искитима.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что министерство физической культуры и спорта Новосибирской области является одним из исполнителей Губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших увечья». В рамках сертификата участники СВО, получившие увечья, могут получить физкультурно-оздоровительные услуги, а также пройти спортивную подготовку по различным видам спорта, в том числе адаптивным.