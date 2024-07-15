В Новосибирске скончался известный хоккейный тренер Валентин Смышляев

В Новосибирске простятся с известным земляком Валентином Смышляевым —хоккеистом, тренером и арбитром.
О его кончине сообщила спортивная школа «Сибсельмаш» в социальных сетях.
— 14 июля скончался ветеран новосибирского хоккея с мячом. О времени и месте прощания с Валентином Смышляевым будет сообщено дополнительно, — написали на страничке школы.
Валентин Смышляев начал заниматься хоккеем с мячом в 1947 году, когда попал в команду «Локомотив». С 1965 года он стал судьей и приобрел наибольшую популярность именно в этой роли.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске умер легендарный нападающий ХК «Сибирь» Андрей Тарасенко. Хоккеисту было 55 лет.
Источник фото: ХК «Сибсельмаш»
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