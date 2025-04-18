В Новосибирской области проснулись медведи

Бурый медведь в Новосибирской области выходит из спячки в конце марта – начале апреля. По данным Минприроды региона на данный момент большинство медведей, обитающих в области, пробудились после зимы.

Как пояснили в ведомстве, случаи выхода животных в населенные пункты пока не зафиксированы. Кормовая база в лесах в связи с теплой зимой хорошая, поэтому медведи ведут себя спокойно, уточнили эксперты ведомства в ответ на запрос Горсайта. Тем не менее охотоведы рекомендуют не ходить в места обитания этих зверей в одиночку, так как большие группы людей и шум отпугивает медведей.

Напомним, по данным Минприроды, по приблизительным оценкам, численность медведей в Новосибирской области составляет немногим более 1400 особей. Южная граница ареала медведя пролегает по территории Венгеровского, Куйбышевского, Убинского, Каргатского, Чулымского, Коченевского и Колыванского районов. Однако иногда медведи заходят и в более южные районы. На правобережье их ареал доходит почти до южной границы области, включая лесные охотничьи угодья.

Стоит отметить, что медведица приносит от одного до трёх (максимум до 5) медвежат весом 500—600 г и длиной около 23 см. Первоначально медвежата растут медленно, но после выхода из берлоги уже к 3 месяцам медвежата имеют полный набор молочных зубов. В этом возрасте они весят около 15 кг, к 6 месяцам — 25 кг.

В этом году охота на бурого медведя в области открылась 21 марта и завершится 10 июня.

Ранее редакция сообщала о том, что осенью прошлого года медведь съел овец в одном из сел Новосибирской области.