Импорт аппаратов для диабетиков усложнился из-за санкций США

В России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом, заявила газете «Коммерсант» директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ эндокринологии) Наталья Мокрышева.

По ее словам, в стране средства непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом стала мене доступной из-за того, что доля комплектующих к этой системе попала в обнародованный США в мае этого года список продукции двойного назначения, и теперь их ввоз в Россию затруднен.

— От этого пострадали поставки продукции ирландско-американского производителя, — пояснила Мокрышева.

Эксперт отметила, что на рынке все еще присутствует американская продукция другой марки, однако, она не предназначена для страдающих диабетом детей младше четырех лет. Кроме того, Мокрышева сообщила, что китайские системы вообще не соответствуют необходимым требованиям.

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