Эпидемиолог из Новосибирска рассказал, чем опасно купание на диких пляжах

В Новосибирской области сегодня купаться разрешено на семи официальных пляжах. В Новосибирске это пляжи «Бумеранг», Детский пляж, Галечный пляж, зона отдыха «У моря Обского» и Бугринская роща. В области можно отдохнуть на озере Кривое в Карасукском районе и курорте «Озеро Карачи» в Чановском районе.
В пляжных зонах специалисты Роспотребнадзора регулярно оценивают безопасность воды по микробиологическим, вирусологическим и химическим показателям. Также исследуется чистота песка и контролируется энтомологическая обстановка.
Однако, в реестре диких мест отдыха в регионе свыше 470 площадок. Многие новосибирцы предпочитают отдыхать там и не тратить время на поездки до официальных пляжей.
Эпидемиолог, к.м.н. Яков Новоселов рассказал об опасностях, которые подстерегают отдыхающих на водоемах региона. По его словам, даже в чистых на вид водоёмах можно подхватить инфекции, включая дизентерию и сальмонеллёз. Их могут переносить водоплавающие птицы.
— Самое распространённое для Сибири заболевание — зуд купальщика. Его вызывают паразитические плоские черви, личинки церкарий, которые живут в водоплавающих птицах, которые являются основным источником их жизни, — пояснил Новоселов Горсайту.
Он рекомендовал избегать заболоченных берегов и стоячей воды, а также мазаться жирным кремом, чтобы предотвратить прямой контакт паразитов с кожей.
Проглатывание заражённой воды может привести к тошноте, поносу и лихорадке. В водоемах области можно подхватить описторхоз. В песке также могут находиться возбудители инфекций и грибки, поражающие кожу и ногти.
Для снижения риски заболеваний эпидемиолог рекомендовал купаться на официальных пляжах, а также носить специальную обувь.
По данным МЧС по Новосибирской области, за этот купальный сезон регионе уже утонуло 17 человек, в том числе 5 детей. Большинство на несанкционированных пляжах.
Ранее редакция сообщала о том, что самый популярный у новосибирцев пляж Академгородка в этом году официально не открывался.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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