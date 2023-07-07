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Как МФО будут компенсировать падение доходов?

  • 07/07/2023, 13:08
Автор:
Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России:

Артур Музяев, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Когда Банк России вводит новые меры, направленные на улучшение положения заемщиков, финансовые компании стараются компенсировать утраченную выгоду за счет косвенных доходов. Они могут выступать агентами страховых компаний или продавать услуги партнерских организаций: медицинских, юридических и других. В некоторых МФО доля комиссионного дохода достигает 20%.

Крупные представители рынка уже давно предлагают своим клиентам больше, чем просто деньги в долг. Один из самых популярных продуктов — это разнообразные страховки, причем как связанные с обслуживанием долга, так и покрывающие иные риски. Также МФО часто предлагают услуги телемедицины, юридические консультации. Разнообразие продуктов способствует развитию здоровой конкуренции, и в перспективе возможен рост доли комиссионных доходов.

Главное, чтобы потребитель был честно информирован об услугах, которые он покупает. Навязывание, а тем более заранее проставленные галочки о согласии на покупку услуг или продуктов недопустимы. О таких случаях необходимо сообщать в Банк России через интернет-приемную на официальном сайте.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского ГУ ЦБ

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : центробанк Рынок микрофинансирование Микрозаймы Артур Музяев


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