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В России зарегистрировали новую вакцину против птичьего гриппа

  • 09/08/2022, 14:23
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В России зарегистрировали новую вакцину против птичьего гриппа
Разработчик утверждает, что от основных конкурентов препарат отличается высокой безопасностью.

В начале августа Россельхознадзор зарегистрировал инактивированную эмульсионную вакцину «АвиФлуВак», разработанную ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», сообщает пресс-служба Национального союза агростраховщиков

— Появление новой отечественной вакцины от птичьего гриппа – важный шаг для защиты продовольственной безопасности нашей страны. Птицеводческая отрасль сегодня крайне заинтересована в ограждении от этого заболевания племенного птицепоголовья, сохранение которого обеспечивает суверенитет российского птицеводства. Некоторые качества новой вакцины указывают на возможную перспективу ее применения с этой целью, — заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, комментируя сообщение о регистрации нового препарата.

Отмечается, что препарат предназначен для защиты птицы от заражения актуальными высокопатогенными вирусами гриппа А подтипа Н5 на птицефабриках, в личных подсобных хозяйствах и зоопарках в зонах высокого риска. Разработчик утверждает, что от основных конкурентов препарат отличается высокой безопасностью, связанной с использованием антигена, изготовленного на основе низкопатогенного вируса гриппа А подтипа Н5.

Вакцины от птичьего гриппа пока не могут стать эффективным решением проблемы, поскольку прививать птицу от птичьего гриппа можно только в личных хозяйствах и зоопарках. Вакцинирование поголовья птицефабрик не осуществляется в силу международных требований: мясо привитой птицы нельзя направлять на экспорт. В частности, есть опасения, что вакцинированное поголовье может стать скрытым источником распространения инфекции в случае контакта с вирусом.

С начала 2022 года в РФ Россельхознадзором отмечено 37 вспышек птичьего гриппа, из которых 4 – на птицефабриках.

Фото: pixabay.com — Pexels

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : птичий грипп продовольствие вакцина


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