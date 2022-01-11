Дело о реализации имущества экс-собственника «Сибмоста» могут возобновить

Финансовый управляющий АО «Сибмост» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о возобновлении производства по делу в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) экс-собственника компании – Владислава Кошкина. Суд принял решение рассмотреть это заявление в середине марта.
На этом же заседании представитель ПАО Сбербанк обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу определения Арбитражного суда Новосибирской области, принятого по результатам рассмотрения заявления финансового управляющего об оспаривании сделки купли-продажи акций между ООО «Сибмост Групп» и Альбертом Кошкиным. Речь шла о продаже акций компании за 1 рубль. В декабре 2021 года суд отказал в удовлетворении этого заявления, признав сделку законной. После этого в суд поступила ходатайство финансового управляющего Владислава Кошкина о возобновлении производства по делу.
Конкурсное производство в компании АО «Сибмост» ввели в мае 2020 года. Ранее новосибирский арбитражный суд отказал компании в утверждении мирового соглашения с кредиторами. О предложении заключить мировое соглашение стало известно после первого собрания кредиторов компании в начале февраля. Соответствующий документ включал в себя возможность списания «Сибмосту» 75% долгов.
Фото пресс-службы Заксобрания
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