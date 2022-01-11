Дело о реализации имущества экс-собственника «Сибмоста» могут возобновить

Финансовый управляющий АО «Сибмост» обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о возобновлении производства по делу в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) экс-собственника компании – Владислава Кошкина. Суд принял решение рассмотреть это заявление в середине марта.

Напомним, арбитражный суд признал Владислава Кошкина банкротом в мае 2019 года. В отношении должника была введена процедура реализации имущества. В июле производство по делу было прекращено в рамках мирового соглашения. Однако, процедура была возобновлена в октябре 2019 года. В феврале 2020 в суд поступило ходатайство финансового управляющего Александра Дворяткина о признании недействительной сделкой договор купли-продажи акций АО «Сибмост» от 04.09.2017, заключенный между Владиславом Кошкиным и ООО «Объединение мостостроительное предприятие». Управляющий также подал заявление о пересмотре определения суда, принятого в июле 2019 года. Оно было удовлетворено в декабре 2020 года.

На этом же заседании представитель ПАО Сбербанк обратился с ходатайством о приостановлении производства по делу до вступления в законную силу определения Арбитражного суда Новосибирской области, принятого по результатам рассмотрения заявления финансового управляющего об оспаривании сделки купли-продажи акций между ООО «Сибмост Групп» и Альбертом Кошкиным. Речь шла о продаже акций компании за 1 рубль. В декабре 2021 года суд отказал в удовлетворении этого заявления, признав сделку законной. После этого в суд поступила ходатайство финансового управляющего Владислава Кошкина о возобновлении производства по делу.

Конкурсное производство в компании АО «Сибмост» ввели в мае 2020 года. Ранее новосибирский арбитражный суд отказал компании в утверждении мирового соглашения с кредиторами. О предложении заключить мировое соглашение стало известно после первого собрания кредиторов компании в начале февраля. Соответствующий документ включал в себя возможность списания «Сибмосту» 75% долгов.