В Новосибирской области санкции повлияли на резкое увеличение числа резюме в сфере маркетинга

В России с начала весны число соискателей в сфере маркетинга выросло более чем в три раза по сравнению с прошлым годом. Максимальное число специалистов появилось на рынке в ноябре — 547 000 резюме, сообщает ДК-Новосибирск со ссылкой на совместное исследование, проведенное образовательной онлайн-платформой Нетология и hh.ru. Число открытых вакансий в Новосибирской области показал прирост в 3,1% год к году.

Особенно кризис повлиял на спрос на директоров по маркетингу — с марта по октябрь падение год к году в среднем составило 48%. В ноябре — 35,2% по сравнению с ноябрем прошлого года.

Отмечается, что существенно большее количество директоров по маркетингу появилось на рынке труда летом. Так, в июне число резюме увеличилось на 113,7%, а в октябре — уже почти в шесть раз по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. За весь исследуемый период предложений от соискателей стало в 2,7 раза больше год к году, уточнили эксперты.

Аналогичная ситуация сложилась у интернет-маркетологов. Спроса на этих специалистов максимально упал в апреле — на 25,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. С мая по октябрь динамика числа вакансий сохранялась отрицательной. В ноябре произошел рост спроса на 22,4% относительно ноября-2021. Однако спрос на интернет-маркетологов все равно упал на 7,8% по сравнению с прошлым годом.

Аналитики также констатируют падение спроса на SMM- и контент-менеджеров на 6% год к году, на PR-менеджеров — на 8,4%. На копирайтеров, редакторов и корректоров спрос снизился только на 1%. При этом число резюме этих специалистов выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

По данным экспертов, единственными маркетинговыми специалистами, спрос на которых не прекращал увеличиваться, даже несмотря на кризис, стали маркетинговые аналитики. В среднем число профильных вакансий выросло на 9,6% по сравнению с прошлым годом. Однако и здесь на рынок труда вышло почти в шесть раз больше профессионалов, чем годом ранее.

Труднее найти работу в маркетинге новичкам без опыта работы — количество вакансий для них снизилось на 9,3% по сравнению с прошлым годом. А вот самыми востребованными стали специалисты-джуниоры с опытом от года до трех лет — +10,2% вакансий, они обогнали более опытных специалистов, заключили эксперты.

Конкуренция соискателей неизменно растет, что, в свою очередь, влияет на усиление мотивации к профессиональному росту, изучению новых инструментов и расширению компетенций.

Так, прирост количества студентов Нетологии год от года в Новосибирске составил 343%, а прирост в общем по региону — 362% от прошлого года.

Нетология — образовательная платформа, которая уже 11 лет обучает профессиям по направлениям интернет-маркетинга, аналитики, дизайна, программирования, бизнеса и управления.

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