Сын экс-депутата Алтайского края Бушкова предстанет пред судом в Новосибирске

В суд направлено уголовное дело в отношении сына экс-депутата алтайского края Николая Бушкова Александра Бушкова. Он обвиняется в нарушении ПДД повлекшей по неосторожности смерть человека. Бушков был пьян, а после содеянного скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, 14 апреля в центре Новосибирска водитель за рулём Geely Tugella сбил 45-летнюю женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе на зеленый знак светофора. ДТП произошло на перекрёстке улицы Серебренниковской и Октябрьской магистрали.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте, — говорится в сообщении.

Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом.

Ранее редакция сообщала о том, что сына алтайского депутата Бушкова, сбившего женщину в Новосибирске, оставили под стражей.