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Финансирование четвертого моста в 2019 году могут увеличить

Пока работы будут проходить на левом и правом берегах Оби, но подрядчик может зайти в русло.
  • 06/02/2019, 12:48
Автор: Юлия Данилова
Строительство четвертого моста в Новосибирске началось
Отставание в реализации проекта четвертого моста составляет уже 1-1,5 года.

— В конце прошлого года правительство РФ приняло решение о выделении первого транша — 400 млн рублей — на четвертый мост в Новосибирске. Работы на объекте идут в рамках этого финансирования, а также того, что самостоятельно вкладывает концессионер, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он заявил, что уже есть понимание, какая сумма будет выделена региону на этот объект в 2019 году, но отказался ее озвучить, заявив, что «сумма может измениться в большую сторону».

— 2018 год прошел в вялотекущей стадии реализации проекта. Мы уже понимаем, что выбились из графика, подписанного в соглашении, и что его нужно подкорректировать. Как концедент мы к этому готовы, так как при подписании соглашения мы его серьезно подкорректировали, понимая, что такие маневры потребуются. При этом я официально могу сказать: строительство четвертого моста в Новосибирске началось, — констатировал Травников.

Смету на материалы при подготовке строительства четвертого моста завысили

По словам губернатора, в 2019 году как минимум планируется выполнить работы по подготовке территории на левом и правом берегу. Будет ли подрядчик заходить в русло — зависит от уточненной суммы финансирования.

В середине января на заседании комитета по транспорту регионального парламента председатель комитета Федор Николаев отмечал, что отставание в реализации проекта четвертого моста составляет уже 1-1,5 года — в связи с задержкой получения капитального гранта. Предполагалось, что он поступит в область из федерального бюджета через «Росавтодор».

— Уже понятно, что объект не будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а плата концессионеру с 2022 года уже должна выплачиваться — по 2,5 млрд рублей. Мы дали рекомендацию правительству области: пересмотреть соглашение в плане платежей и передвинуть сроки перечисления платы концессионеру до того момента, когда мост будет введен, — заявлял Николаев.

Концессию по четвертому мосту вновь хотят подкорректировать

Он также отмечал, что если сдвиг сроков составит 1-1,5 года, то, возможно, больше никаких изменений в концессию вносить не потребуется: если сроки будут больше, то придется как минимум пересматривать коэффициент дефлятора.

Концессионное соглашение по строительству и эксплуатации мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромская заключено в декабре 2017 года между Новосибирской областью и ООО «Сибирская концессионная компания» (входит в ГК «ВИС»). Срок окончания действия договора — декабрь 2042 года. Расходы на строительство мостового перехода составляют 34,5 млрд рублей. Из них инвестиции концессионера — 8,3 млрд, капитальный грант — 26,2 млрд. Концессионным соглашением предусмотрен минимальный гарантированный доход концессионера — 47 млрд рублей, из них 10 млрд — эксплуатационные расходы, связанные с содержанием мостового перехода в течение 20 лет.

Фото с сайта most.nso.ru

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