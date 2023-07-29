В Новосибирской области создадут образовательно-производственный центр

В Новосибирской области будет создан образовательно-производственный центр (кластер) для обеспечения кадровой потребности отрасли «Информационные технологии», сообщили в региональном правительстве. Соглашение о партнерстве в целях его создания подписали министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и заместитель министра цифрового развития и связи региона Павел Жучков.

Кроме органов госвласти, в состав образовательно-производственного центра также вошли представители организаций реального сектора экономики – ИТ-компаний и новосибирских колледжей, которые готовят кадры для цифровой экономики.

В правительстве уточнили, что в настоящее время в проект вступили четыре колледжа и представители 8 предприятий, являющихся крупнейшими работодателями ИТ-отрасли.

По словам Сергея Федорчука, к 2027 году в регионе планируется подготовить около 1300 высококвалифицированных специалистов.

— Это совместная работа, когда работодатель участвует и в разработке программ, и в оснащении лабораторий. В результате мы готовим специалистов, готовых работать на конкретных предприятиях, которые представлены в проекте, – пояснил он.

Образовательно-производственный центр для отрасли информационных технологий создается в рамках проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование».

Ранее редакция сообщала, что новосибирская компания стала новым резидентом кластера информационных технологий Сколково.