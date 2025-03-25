В мэрии Новосибирска рассказали о первой волне паводка

Экспедиция Западно-Сибирского УГМС на сегодняшний день находится на маршруте Алтайского края и Республики Алтай. Они собирают данные о высоте снежного покрова, запасах воды, толщине льда, глубине промерзания в осенне-зимний период. Об этом сообщил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии города Сергей Куценко.

В конце марта — начале апреля будет подготовлен прогноз притока на период паводка и график наполнения водохранилища. После этого будет понята картина прохождения первой волны паводка.

На данный момент в городе ведется мониторинг ситуации на малых реках. Особенно на реке Тула, чтобы избежать заторов, подъема воды и подтопления расположенных по берегам участков и домовладений.

При этом дороги региона уже начало подтапливать талыми водами с полей.

В прошлом году половодье началось в регионе в первых числах апреля. Паводок дошел до области к концу первой декады. 6 апреля 2024 года в регионе ввели режим повышенной готовности.

Напомним, по данным МЧС России, ледоход на Верхней Оби и Верхнем Енисее начнётся на три-пять дней раньше среднегодовых значений. В Сибири в зоне паводка могут оказаться более 880 населённых пунктов, в которых проживают около 130 тысяч человек. Под угрозу подтопления могут попасть 440 участков автомобильных дорог и более 260 социально значимых объектов. Наиболее сложную ситуацию эксперты прогнозируют в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

Ранее редакция сообщала о том, что более 200 домов в Новосибирске оказались в зоне риска подтопления из-за паводка. Талые воды также могут затопить около 40 участков городских дорог.