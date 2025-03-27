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Выручка новосибирского зоопарка сократилась на десятки миллионов

  • 27/03/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Выручка новосибирского зоопарка сократилась на десятки миллионов
Прибыль, полученная организацией, также упала

Новосибирский зоопарк подвёл итоги своей финансовой деятельности за 2024 год. Общая выручка составила 575 миллионов рублей, что на 40 миллионов больше, чем в предыдущем году. Эти финансовые показатели были опубликованы на сервисе Контур Фокус. Однако чистая прибыль зоопарка за прошлый год сократилась до 59 миллионов рублей, что на три миллиона меньше, чем в 2023 году.

Новосибирский зоопарк полностью принадлежит администрации города и находится в ведении департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Он занимает площадь в 65 гектаров, на которых обитают около 12 тысяч животных.

Напомним, что в 2024 году Новосибирский зоопарк посетили 1,5 миллиона человек (в 2023 году более 1,3 миллиона человек). Около 500 тысяч гостей воспользовались льготами.

Ранее редакция сообщала о том, что метрополитен Новосибирска увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов. Выручка предприятия выросла на 18%.

Источник фото: Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : зоопарк выручка


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