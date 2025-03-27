Выручка новосибирского зоопарка сократилась на десятки миллионов

Новосибирский зоопарк подвёл итоги своей финансовой деятельности за 2024 год. Общая выручка составила 575 миллионов рублей, что на 40 миллионов больше, чем в предыдущем году. Эти финансовые показатели были опубликованы на сервисе Контур Фокус. Однако чистая прибыль зоопарка за прошлый год сократилась до 59 миллионов рублей, что на три миллиона меньше, чем в 2023 году.

Новосибирский зоопарк полностью принадлежит администрации города и находится в ведении департамента культуры, спорта и молодёжной политики. Он занимает площадь в 65 гектаров, на которых обитают около 12 тысяч животных.

Напомним, что в 2024 году Новосибирский зоопарк посетили 1,5 миллиона человек (в 2023 году более 1,3 миллиона человек). Около 500 тысяч гостей воспользовались льготами.

Ранее редакция сообщала о том, что метрополитен Новосибирска увеличил прибыль более чем на три миллиона процентов. Выручка предприятия выросла на 18%.