Главе «Метро МИР» продлили срок содержания под стражей

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска продлен срок содержания под стражей по 8 февраля 2023 года главе муниципального предприятия «Метро МИР» Александру Мысику, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Постановление не вступило в законную силу

Напомним, прокуратура Новосибирской области по итогам совместной с УФСБ проверки соблюдения законодательства при строительстве автодорог в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сообщала, что при строительстве подъезда к новой ледовой арене муниципальным предприятием «Метро МИР» использовались некачественные строительные материалы, в результате чего ущерб бюджету составил несколько сотен миллионов рублей. Прокурорской проверкой установлен ущерб бюджету в сумме не менее 359 млн. рублей. В отношении руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». В середине ноября Александра Мысика заключили под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что ледовую арену принимает заказчик.