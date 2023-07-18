Новосибирские коммунисты назвали своих кандидатов в сенаторы

Новосибирский обком КПРФ утвердил кандидатов в сенаторы, один из которых в случае победы на выборах губернатора кандидата от партии станет представителем Новосибирской области в Совете Федерации от исполнительной власти.

— Коммунисты обсудили ход избирательной кампании и определили тройку кандидатов, один из которых в случае победы КПРФ на выборах губернатора будет назначен сенатором, представителем Новосибирской области в Совете Федерации от исполнительной власти, — говорится в сообщении.

Кандидатами стали учитель, директор школы, депутат областного заксобрания, депутат Госдумы двух созывов Вера Ганзя, депутат заксобрания трех созывов Андрей Жирнов и председатель комиссии по наказам горсовета Новосибирска, депутат горсовета двух созывов Александр Бурмистров.

Напомним, в состав Совфеда входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов госвласти. Сейчас количество членов верхней палаты Федерального Собрания составляет 178 человек.

В настоящее время Новосибирскую область в Совете Федерации представляют экс-губернатор и экс-мэр Владимир Городецкий и экс-депутат Госдумы, олимпийский чемпион Александр Карелин. При этом в областной политической тусовке на одно из этих кресел «сватают» мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предрекая его возможный досрочный уход с поста главы города.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут с 8 по 10 сентября. КПРФ будет представлять депутат Заксобрания Роман Яковлев. «Единую Россию» — действующий глава региона Андрей Травников, ЛДПР — вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев, «Справедливую Россию — За правду» — предприниматель из Академгородка Владислав Плотников, «Коммунистов России» — Андрей Щукин.

На губернаторских и депутатских выборах избиратель сможет проголосовать удаленно через портал «Госуслуг». Для этого ему нужно с 24 июля по 4 сентября подать заявление в избирательную комиссию, чтобы его исключили из списка избирателей, голосующих в помещении комиссии.

Ранее редакция сообщала, что на выборы губернатора Новосибирской области заявились пять кандидатов.