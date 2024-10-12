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Нигериец угодил за решётку после того, как обманул приятеля на 300 тысяч

  • 12/10/2024, 17:15
Автор: Ольга Кирсанова
Нигериец угодил за решетку после того, как обманул приятеля на 300 тысяч
Аферу предприимчивому африканцу удалось провернуть дважды

Центральный суд Новосибирска вынес приговор 32-летнему гражданину Федеративной Республики Нигерия, обвиняемому в мошенничестве и присвоении чужих денег.

В суде было установлено, что в период с 3 января по 16 ноября прошлого года мужчина попросил денег у своего земляка якобы на оформление студенческого приглашения для обучения в вузе, получении визы, покупке авиабилетов, а также на аренду квартиры в сибирской столице. Приятель поверил аферисту и одолжил ему 300 тысяч рублей.

Поняв, что «развод» удался, африканец решил вновь воспользоваться доверием соотечественника и присвоил вверенные ему парнем 8,6 тысяч рублей.

Аферист вину признал полностью и раскаялся в содеянном, но правосудие все равно его настигло.

— С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному 1 год 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования потерпевшего удовлетворены, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что начальница отделения банка в Коченёво  похитила у клиентов более 15 млн. Предприимчивая банкирша уговаривала людей взять кредиты и дайте ей деньги взаймы. Жертвами мошенницы стал 31 человек — долг она им так и не вернула.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : приговор мошенничество иностранец


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