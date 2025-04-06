В Новосибирской области стартовал весенний сезон охоты на уток

С 6 апреля в Новосибирской области разрешена охота на селезней уток. С использованием одной живой подсадной (манной) утки разрешение будет действовать до 5 мая, уточнили в Минприроды Новосибирской области. В ведомстве напомнили, что этот вид охоты с 2024 года в регионе возможен с участием не более двух охотников.
С 19 апреля по 23 апреля и с 26 апреля по 30 апреля также можно охотиться без живой подсадной (манной) утки.
В министерстве также разъяснили порядок охоты с подружейными собаками.
— Охотник, имеющий разрешение на добычу охотничьих ресурсов с подружейными собаками, может осуществлять охоту без подружейной собаки в общие сроки охоты, —отметили в ведомстве, отвечая на вопросы новосибирцев.
Напомним, с середины апреля также будет разрешена охота на самцов глухарей, тетеревов, вальдшнепов, гуся белолобого. Разрешения также будут действительны несколько дней.
По данным Минприроды, в 2024 году новосибирцы получили около 9 тысяч разрешения на добычу водоплавающих птиц, из них 7,8 тысяч в электронном виде. Чаще всего новосибирские охотники оформляют цифровые разрешения на добычу утки, лысухи, гуся.
Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском мужчина заплатил за незаконную охоту 640 тысяч рублей.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум
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