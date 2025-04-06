Дачи в Первомайском районе Новосибирска снова уходят под воду

Владельцы дач из садовых обществ, расположенных в южной части Первомайского района, вновь выложили в соцсети фотографии своих затопленных участков. В паблике «Моя Первомайка» жители делятся впечатлениями и сообщают, что весенний потоп не меньше осеннего.

— В прошлые выходные у нас не было воды на участке. Но председатель написал, что сейчас вода поступает, озера в обществе наполняются и они уже готовятся ее откачивать. Вообще проблема осталась. Вода всё также, как осенью, бежит через дорогу, где раньше её не было никогда, — рассказала Infopro54 Юлия, собственница дачи в Первомайке.

При этом в паблике района есть сообщения, где старожилы пишут, что и десятки лет назад на дачах в Первомайке наблюдалась таже самая картина. То есть, по их словам, проблема не нова.

Напомним, осенью 2024 года дачи в Первомайском районе были затоплены. Спасатели несколько дней откачивали воду с садовых обществ. Позже, владельцы рассказывали корреспонденту редакции Infopro54, что вода не уходит с земельных участков, которые превратились в заболоченные зоны. Часть дачников заявляли, что вода стекает в СНТ с кварталов многоэтажных домов, где нет ливневки. Часть уверены, что строительство Восточного обхода, который проходит недалеко от СНТ, нарушило русла грунтовых вод и при таянии снега, сильных дождях воде просто некуда больше деваться поэтому она течет в дачи и частный сектор Первомайки.

Эксперты отмечали, что из-за тёплой зимы паводок в Новосибирск может начаться раньше обычного. В городе определены 173 участка на территории многоквартирных домов и 40 мест в частном секторе, где существует риск подтопления.

Ранее редакция сообщала о том, что на реках Новосибирской области началось весеннее половодье.