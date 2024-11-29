В Новосибирской области у женщин чаще стали выявлять ВИЧ

В Новосибирской области наблюдается рост числа случаев заражения ВИЧ среди женщин. Однако, по информации регионального Министерства здравоохранения, общее количество инфицированных уменьшилось по сравнению с 2018 годом.
Как отметили в ведомстве, тенденция феминизации ВИЧ наблюдается последние 7 лет.
— Если в 2017-2016 году среди пациентов, которые состоят на диспансерном учёте, доля женщин была не более 30%, то сегодня показатели женщин приближаются к 50%, — информирует главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Дмитрий Капустин.
Причины роста такой статистики Капустин не уточнил.
В настоящее время в Новосибирской области на лечении находится 25 тысяч человек, инфицированных ВИЧ. Из них примерно 60% составляют люди в возрасте от 30 до 45 лет. Дмитрий Капустин отметил, что пациенты с таким заболеванием могут оставаться социально активными, что свидетельствует об эффективности проводимой терапии.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области число инфицированных ВИЧ выросло на 20%. В 2023 году было зарегистрировано 3082 случаев.
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