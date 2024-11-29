«Аэрофлот» выплатит новосибирцу более 100 тысяч рублей за отмену брони

В Новосибирске суд взыскал с авиакомпании «Аэрофлот» убытки за отмену брони и возврат денег за купленные билеты.

В конце октября прошлого года житель Новосибирска купил билеты у компании. Через несколько дней авиаперевозчик прислал уведомление об аннулировании бронирования и возврате средств. Причиной стало некорректное оформление билетов.

Кроме этого, в общем чате представители организации рассказали пассажирам о том, что аннулирование связано с увеличением размера оплаты перевозки.

Однако сибиряк полагал, что действия авиакомпании не соответствуют требованиям законодательства.

— Судом было принято решение о частичном удовлетворении требований истца, взысканы с ПАО «Аэрофлот» убытки в размере 104 036 руб., 5000 рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 54518 рублей, судебные расходы в размере 37000 рублей, — говорится в сообщении Кировского районного суда.

«Аэрофлот» подал жалобу, но ее оставили без удовлетворения.

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